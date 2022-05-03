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«جنرال موتورز» تطور بطارية سياراتها الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 02:02 مساء
«جنرال موتورز» تطور بطارية سياراتها الكهربائية
يمكن أن تؤدي مضخة الحرارة إلى زيادة مدى البطارية بنحو 10% (الإنترنت)
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أثارت شركة صناعة السيارات الأميركية العملاقة «جنرال موتورز» ضجة كبرى حول تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية المعروفة (أولتيوم) التي طورتها وتعتزم استخدامها في مجموعة كبيرة من سياراتها الكهربائية خلال السنوات المقبلة. كما أعلنت جنرال موتورز تطويرا جديدا في البطارية من خلال إضافة مضخة حرارة إليها.

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أي بطارية سيارة كهربائية تولد كمية كبيرة نسبيا من الحرارة أثناء تشغيل السيارة، بسبب عملية الشحن والتفريغ التي تقوم بها البطارية، وفق «24».

ويتم استخدام نظام للتبريد في السيارات الكهربائية للتخلص من الحرارة، ولكن مع إضافة المضخة سيتم سحب الحرارة من علبة البطارية وضخها إلى قمرة السيارة الكهربائية لتدفئتها بدلا من استخدام طاقة البطارية لتشغيل نظام تدفئة منفصل.

منافسة «تسلا»
كما يمكن لمضخة الحرارة في السيارة الكهربائية المساعدة بطرق أخرى، منها على سبيل المثال استخدام الطاقة المتولدة من تغيير حالة سائل التبريد فيها لتهيئة البطارية وتجهيزها للعمل في حالات البرودة الشديدة، أو حتى تشغيل بعض وظائف السيارة التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة. ويمكن أن تؤدي مضخة الحرارة إلى زيادة مدى البطارية بنحو 10%.

«جنرال موتورز» ليست أول شركة سيارات كهربائية تستخدم تكنولوجيا مضخة الحرارة حيث استخدمتها منافستها «تسلا» منذ سنوات قليلة، ولكن الجيد في الأمر هو أنها إشارة إلى أن مهندسي «جنرال موتورز» يفكرون في المستقبل ويجدون طرقا لجعل سيارات «جنرال موتورز» الكهربائية أفضل ما يمكن.

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