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تحفة جديدة من «Chery» الصينية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 01:30 مساء
تحفة جديدة من «Chery» الصينية (فيديو)
جاءت السيارة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، بعرض 190 سم وارتفاع 168 سم (الإنترنت)
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أعلنت عملاقة صناعة السيارات الصينية «Chery» مركبتها الجديدة التي ضمت تقنيات متطورة وميزات لم تشهدها سيارات الكروس أوفر سابقا.

وتتميز سيارة «Jetour Dasheng» الجديدة بشكل أساسي من حيث المظهر الخارجي وتصميم المصابيح وكشافات الضباب وتصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد، فضلا عن الانسيابية العالية التي حصل عليها هيكلها، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، بعرض 190 سم وارتفاع 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 272 سم، أما عجلاتها فحصلت على أقراص مميزة من الكروم بمقاس 20 إنشا.

وضمت قمرة هذه السيارة الكثير من التقنيات التي أسهمت بتطويرها شركة هواوي الصينية، ومن بين أبرز تلك التقنيات الشاشة اللمسية بمقاس 15.6 بوصة والتي تعمل مع تقنيات الواقع المعزز، فضلا عن تقنيات التحكم بميزات السيارة وأنظمة المولتيميديا عبر الأوامر الصوتية.

وحصلت السيارة أيضا على أنظمة متطورة للتحكم بها عن بعد عبر الهواتف الذكية، وأنظمة أمان مميزة لتفادي الحوادث على الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل.

وستعمل نماذج المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 156 حصانا، ومحركات «TGDI» بسعة 1.6 لتر وعزم 197 حصانا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 326 حصانا.

 

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