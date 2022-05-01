نصائح من أجل قيادة ليلية آمنة

القاهرة - بوابة الوسط

تمثل القيادة ليلًا تحديات كبيرة، فما يحتاجه السائق لتفادي الحوادث هو ردة الفعل السريعة ورؤية ثاقبة، وكلتاهما يمكن أن تنخفض مستواها أثناء الليل.

وإليك قائمة من النقاط التي من شأنها مساعدتك على تجنب المخاطر ليلًا، حسب «موتوري».

نصائح وأفكار:

حافظ على نظافة كل من المصابيح الأمامية، الخلفية، الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية (من الداخل والخارج)، وهذا سيؤمن لك مستوى رؤية لمحيطك من دون عائق.

عندما يبدأ مستوى الرؤية في الانخفاض، يمكنك القيادة والمصابيح الأمامية مضاءة، (في المناطق المزدحمة، استخدم فقط الأضواء المنخفضة للمصابيح الأمامية، كنوع من احترام السائقين الآخرين)، وعند إضاءة المصابيح الأمامية في وقت الغروب ربما لن يزيد من مستوى الرؤية لديك، ولكن سيجعلك ملحوظًا لدى السائقين الآخرين.

من الصعب تحديد المسافات والسرعة في الظلام، لذا يجب عليك التحقق من سرعتك بشكل دوري والحفاظ على مسافة كبيرة بينك وبين السيارات التي أمامك، كما أن السير ببطء قد يعرضك للخطر.

النوم أثناء القيادة هو أكثر الأسباب شيوعًا على قائمة مسببات الحوادث، ولذلك لا تقود سيارتك إذا كنت تتناول الأدوية المسببة للنعاس أو في حالة الإرهاق، كما يمكنك أخذ راحة من وقت لآخر أثناء القيادة حتى تتمكن من استكمال القيادة في كامل وعيك وتركيزك.

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إذا كانت أضواء السيارات القادمة في الجهة المقابلة حادة السطوع أو تزعج عينيك، تذكر أن تنظر إلى الأسفل وإلي اليمين حتى تتمكن من تفادي الضوء، واستخدام الجهة اليمنى من الطريق كمرشد لك أثناء القيادة سيساعدك على أن تبقى على الطريق من دون خفض مستوى رؤيتك.

سيكون من الجيد إذا تمكنت من الوصول إلى هاتفك الجوال في حالات الطوارئ، ولكن تجنب الكلام أو استخدام هاتفك النقال أثناء القيادة، خاصة أثناء الليل. وإذا كنت بحاجة إلى التكلم أو استخدام هاتفك، عليك أولًا أن تجد مكانًا آمنًا لتوقف به سيارتك، وبعد أن تتوقف تمامًا يمكنك البدء باستخدام هاتفك النقال.