بالفيديو: «كروس أوفر» متطورة من شيري

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية «Chery» مركبتها الجديدة، التي ضمت تقنيات متطورة وميزات لم تشهدها سيارات الكروس أوفر سابقًا.

وتتميز سيارة Jetour Dasheng الجديدة بشكل أساسي من حيث المظهر الخارجي وتصميم المصابيح وكشافات الضباب وتصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد، فضلا عن الانسيابية العالية التي حصل عليها هيكلها وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و59 سنتيمترًا، بعرض 190 سنتيمترًا وارتفاع 168 سنتيمترًا، والمسافة بين محوري العجلات فيها 272 سنتيمترًا، أما عجلاتها فحصلت على أقراص مميزة من الكروم بمقاس 20 إنشا.

داخلية السيارة

وضمت قمرة هذه السيارة الكثير من التقنيات التي ساهمت بتطويرها شركة هواوي الصينية، ومن بين أبرز تلك التقنيات الشاشة اللمسية بمقاس 15.6 بوصة والتي تعمل مع تقنيات الواقع المعزز، فضلا عن تقنيات التحكم بميزات السيارة وأنظمة المولتيميديا عبر الأوامر الصوتية.



انظمة تحكم متطورة

وحصلت السيارة أيضًا على أنظمة متطورة للتحكم بها عن بُعد عبر الهواتف الذكية، وأنظمة أمان مميزة لتفادي الحوادث على الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل.



محرك السيارة

وستعمل نماذج المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 156 حصانًا، ومحركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانًا، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة تولد عزما يعادل 326 حصانًا.

تقنيات متطورة وميزات فريدة تظهر في جي تور شيري الجديدة

تقنيات متطورة وميزات فريدة تظهر في جي تور شيري الجديدة