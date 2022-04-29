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أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 01:26 مساء
أسباب توقف محرك سيارتك فجأة أثناء السير
أحيانا يتوقف المحرك عن العمل أثناء سير السيارة بشكل مفاجئ (الإنترنت)
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قد يتوقف محرك السيارة عن العمل أثناء سير السيارة بشكل مفاجئ، ويؤدي ذلك غالبا إلى حوادث خطيرة.

وهنا نقدم إليك أسباب التي قد تؤدي لظهور هذه المشكلة لتجنب حدوثها في سيارتك تعرف عليها معنا وفقا لموقع «المرسال».

البطارية قديمة
فإذا كانت بطارية السيارة قديمة ولم تعد تولد الطاقة الكافية للسيارة، فيمكن أن تؤدي ذلك إلى ظهور هذه المشكلة أثناء السير.

مضخة الوقود
تعد مضخة الوقود أو ما يطلق عليها البعض طرمبة الوقود أحد الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى إطفاء السيارة أثناء القيادة، ويحدث ذلك نتيجة عدم ضخ الوقود الكافي إلى المحرك أثناء القيادة ، مما يؤدي إلى توقفه عن العمل، وعادة ما يحدث ذلك أثناء في حالة تلف المضخة الخاصة بالوقود واثناء صعود السيارة للمرتفعات.

وقود أقل يصل للمحرك
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذا العطل بالمحرك أثناء القيادة هو عدم وصول كميات كافية من الوقود إلى المحرك كي يتم احتراقه، وعادة ما يسبب ذلك إطفاء المحرك أثناء القيادة، وعن السبب في ذلك فيرجع إلى تعطل منظم ضغط الحقن في المحرك، مما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

امتلاء فلتر الهواء بالأتربة والأوساخ
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إطفاء المحرك أثناء سير السيارة على الطرقات هو انسداد الفلتر الخاص بالهواء بالمحرك، أو حين يصبح قديما نوعا ما، مما يؤدي إلى ظهور هذا العطل في السيارة، وفق «المرسال».

مولد الطاقة لا يعمل بالشكل المطلوب
في حال إذا كان المولد الخاص بالطاقة بالسيارة لم يعد يعمل بالشكل المطلوب أو إذا تعرض للتلف سوف يضعك أمام هذا الموقف المحرج أثناء القيادة.

فقاعات في مجرى الوقود
تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى توقف عمل المحرك وإطفاءه أثناء القيادة هو وجود فقاعات من الهواء في المجرى الخاص بوقود السيارة، وهذه المنطقة تلك التي تفصل بين مضخة الوقود أو ما تسمى بطرمبة البنزين والمحرك، مما يؤدي الى توقفه عن العمل.

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