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«كيا» تطلق سيارة «Niro» المتطورة والاقتصادية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 01:02 مساء
«كيا» تطلق سيارة «Niro» المتطورة والاقتصادية (فيديو)
داخليا صممت هذه السيارة لتوفر للركاب أحدث المعايير التقنية (الإنترنت)
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تعتزم شركة كيا لإطلاق سيارة «Niro» الجديدة التي صممتها لتكون أنيقة ومتطورة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.

وتتميز المركبة الجديدة بانسيابية عالية للهيكل، وتصميم فريد جدا لمصابيحها المحاطة بخطوط إضاءة تعمل بتقنيات (LED)، فضلا عن تصميم قسمها الخلفي الذي يتداخل فيه اللون الأسود مع ألوان الجسم الأساسي للهيكل بصورة أنيقة وملفتة، وفق «روسيا اليوم».

وداخليا صممت هذه السيارة لتوفر للركاب أحدث المعايير التقنية، إذ خلت واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تقريبا واستبدلت الأزرار بلوحات تعمل باللمس، كما جهزت الواجهة بشاشتين كبيرتين تمتدان على معظم عرضها تقريبا، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية وأخرى في المنتصف تستخدم للتحكم بأنظمة المركبة ومراقبة صور الكاميرات والتحكم بأنظمة التوجيه.

واستغنت كيا في هذه المركبة عن عصا التحكم التقليدية بالسرعات واستبدلتها بقبضة دائرية مميزة، وبجانب تلك القبضة على يمين السائق ثبتت أزرار التحكم بتدفئة المقاعد وزر تشغيل المحرك.

وحصلت «Niro» الجديدة على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وعدة أنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وستعمل هذه السيارة بمحركات هجينة يصل عزمها إلى 180 حصانا وتستهلك كميات قليلة من الوقود أثناء الحركة، وهناك نسخ منها بمحركات كهربائية بعزم 138 حصانا.

 

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