أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

يضطر مالك السيارة إلى تغيير زجاج السيارة لأسباب عديدة، سواء لوجود العديد من الخدوش أو تحطمه إثر حادث سير أو غير ذلك.

وظهرت العديد من التساؤلات على مر السنين حول كيفية هذا الأمر، وهنا سوف نتحدث عن اختيار زجاج السيارة الجديد والأمور الواجب الانتباه لها، وفق «موتوري».

أمور يجب الانتباه لها:

أولًا: احرص على أن يكون الزجاج ملائمًا لسيارتك وما تحويه من مزايا، أي إذا كان زجاج سيارتك الأصلي مزودًا بكاميرات مساعدة ADAS المرتبطة بالعديد من أنظمة السيارة، مثل: الـABS، ومراقبة السيارات المجاورة وغيرها من الأنظمة، قد لا يكون الزجاج الجديد يمتلك هذه الكاميرا، لذا لن يعمل أي من الأنظمة الموجودة في السيارة، وعندها سوف تُنير معظم اللمبات عند لوحة العدادات.

ثانيًا: في حال كان الزجاج مناسبًا لنظام ADAS، احرص أن يكون خاليًا من الشوائب حتى لا يؤثر على مدى الكاميرات ADAS المثبتة ودقة استشعارها، ولا تنسى القيام بضبط أبعاد وقراءة الحساسات في الكاميرا حتى تضمن عملها بشكل فعال عند تغيير الزجاج.

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ثالثًا: تأكد من صلابة الزجاج وقدرة تحمله للرمال والأتربة وحوادث السير ومدى مقاومته للخدوش.

رابعًا: احذر من تركيب الزجاج المموج، إذ يؤثر على الرؤية والتركيز.