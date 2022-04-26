بالصور: تعرف إلى أقوى طرازات «جولف فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فولكس فاغن وصول سيارة جولف آر الجديدة كليًا والأقوى بين جميع طرازات جولف وتتربع هذه السيارة الجديدة على قمة مجموعة طرازات R الرياضية.

وتأتي مجهزة بمحرك TSI القوي سعة 2 لتر بقوة 320 حصانًا مع نظام التعليق الرياضي ونظام 4MOTION للدفع الكلي للعجلات، ما يمنح السائق القوة التي يحتاجها في أي وقت وفي أي مكان مع أعلى مستويات التحكم والراحة.

وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية فقط وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



مظهر أنيق وتكنولوجيا متطورة

صُمِّمت سيارة فولكس فاغن جولف آر الجديدة كليًا والتي تعد أيقونة حقيقية في عالم القيادة لترتقي بمستويات الأداء وترسي معايير جديدة في فئتها بفضل ديناميكيتها الفائقة ومظهرها الأنيق وتجهيزاتها المتميزة.

وتعد سيارة جولف آر أول سيارة من طراز جولف تجهز بنظام 4MOTION الجديد للدفع الكلي للعجلات مع نظام R Performance Torque Vectoring لتوزيع عزم الدوران والتحكم الانتقائي في عزم دوران العجلات على المحور الخلفي.



ويعمل نظام الدفع المبتكر على تعزيز استجابة السيارة وقوة السحب ومستويات الديناميكية خصوصًا عند المنعطفات مما يمنح السائق أعلى مستويات التحكم والدقة في التوجيه وبالتالي الوصول إلى القمة في متعة القيادة.

التصميم الخارجي

وتتألق سيارة جولف آر الجديدة بالعديد من التجهيزات الخارجية المميزة والتي تتضمن المرايا الجانبية المطلية بالكروم غير اللامع والإضاءة بشعار R عند فتح أبواب السيارة، مع تخفيض ارتفاعها بمقدار 20 مم عن سيارة جولف العادية. وتتوفر السيارة بثلاثة خيارات للألوان تشمل الأزرق لابيز المعدني (وهو لون مخصص حصريًا لطراز R) وأبيض بيور وأسود بيرل داكن.



وتضفي ملاقط أقراص المكابح المطلية باللون الأزرق على العجلات المعدنية الاختيارية قياس 19 بوصة مزيدًا من الأناقة والجاذبية إلى سيارة جولف R الجديدة. وتشمل خيارات العجلات المتوفرة عجلات «أديلايد» المصنوعة من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة، وعجلات «جيريز» من السبائك المعدنية قياس 18 بوصة، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (باللون الأسود مع طبقة لامعة أو باللون الأسود بالكامل).



مقصورة رياضية فاخرة

كما نالت المقصورة حظها من التطوير مع المقاعد الرياضية الفاخرة المصممة حصريًا لهذا الطراز، وناقل الحركة DSG الجديد المصمم لتعزيز راحة السائق، وزر R الذي يتيح الوصول المباشر إلى أنماط القيادة المختلفة. وعلى المستوى التقني، تم تجهيز سيارة جولف آر بأحدث الأنظمة المطورة خصيصًا من أجل السيارة الجديدة، والتي تتضمن نظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 10 بوصات وركن القيادة الرقمي.



ويمكن لعشاق الأداء الفائق طلب سيارة جولف آر الجديدة مع مجموعة Performance Package الاختيارية والتي تتضمن جناحًا خلفيًا أكبر وأكثر بروزًا لزيادة القوة الضاغطة نحو الأسفل على المحور الخلفي، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (متوفرة أيضًا باللون الأسود بالكامل)، بالإضافة إلى نمطين إضافيين للقيادة، النمط الخاص (Special) (نمط Nürburgring) ونمط التفحيط (Drift).



ويمكن الوصول إلى أنماط القيادة بسرعة عن طريق الضغط على الزر R الموجود على عجلة القيادة. وتشمل التجهيزات الاختيارية الأخرى نظام التحكم المتكيف في الشاسيه. وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يتوفر نظام العادم Akrapovic المصنوع من التيتانيوم كتجهيز اختياري لسيارة جولف R الجديدة، وهو أخف وزنًا بسبعة كيلوغرامات ويتيح التحكم بصوت العادم.



سعر السيارة

ويمكن للعملاء المهتمين باقتناء هذه السيارة حجزها اليوم بسعر يبدأ من 49.709 دولارت تقريبًا. مع باقة الخدمة المجانية لسبع سنوات عند الحجز في الفترة من 1 أبريل حتى 31 مايو 2022 (تطبق الشروط والأحكام).

فولكس فاغن تعلن وصول سيارة جولف آر الجديدة كليًا

فولكس فاغن تعلن وصول سيارة جولف آر الجديدة كليًا

فولكس فاغن تعلن وصول سيارة جولف آر الجديدة كليًا