ما المقصود بسعة المحرك؟

القاهرة - بوابة الوسط

هل سألت نفسك يوما ما المقصود بـ«سعة المحرك» في سيارتك.. أو هل سألك أحدهم عنها؟

وتعني سعة المحرك الحجم الداخلي لغرفة الاحتراق (الأسطوانة Cylinder) مضروب بعدد الأسطوانات سواء كانت V6 أو V4 أو غيرها، حسب «موتوري».

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ويمكن حساب سعة الأسطوانة الواحدة عن طريق ضرب مساحة القاعدة بالارتفاع، وعند الحصول على الناتج (سم مكعب أو CC) يمكن تحويله إلى اللترات، وعلى سبيل المثال، إذا حصلنا على ناتج (0.62 سم) فهذا يعد حجم الأسطوانة الواحدة ومن ثم يتم ضربها بعدد الأسطوانات، فنحصل على سعة المحرك كاملة والتي نراها باللترات.

مثال: 0.62 سم ( وهو حجم الأسطوانة الواحدة) × 4 (وهو عدد الأسطوانات) = 2.4 لتر (سعة المحرك).

فائدة سعة المحرك

عندما يتكون المحرك من عدد أسطوانات أكبر وبالتالي سعة أكثر فهذا يعني أنه ينتج قوة أكبر ويزيد من استهلاك الوقود، أما المحركات بعدد أسطوانات أقل وسعة أقل تعد اقتصادية أكثر، وهذا ما تقوم به الشركات الآن، حيث تقوم بتقليل عدد الأسطوانات مع تزويدها بشاحن توربيني لتعويض القوة وعزم الدوران.

وفي الختام، تعرفنا في هذا المقال على معنى سعة المحرك، إضافة إلى علاقة سعة المحرك واستهلاك الوقود، وما فائدة سعة المحرك على القوة وعزم الدوران.