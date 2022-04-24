بالصور: كهربائية متطورة جديدة من «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت «مرسيدس-بنز» حقبة جديدة للسيارات الكهربائية بالكامل بسيارة «إي كيو إس إس يو في»، وهي الفئة الثالثة من الطرازات الكهربائية المتطورة لعلامة «مرسيدس».

توفر «إي كيو إس إس يو في»، مساحة وفيرة وراحة واتصالًا لما يصل إلى سبعة ركاب في مقصورتها الداخلية الفاخرة والرائدة. وبفضل المحركات الكهربائية القوية، والدفع الرباعي المتجاوب «4MATIC» ووضع القيادة الذكي «أوف رود»، فإنها قادرة على التعامل مع مختلف التضاريس، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

نظام القيادة

مع مدى يزيد على 600 كيلومتر وقوة تصل إلى 536 حصانًا في إي كيو أس 580 4MATIC، تلبي «إي كيو إس إس يو في»، متطلبات سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من حيث نظام القيادة، وأداء عالٍ متسق مع تسارعات متعددة دون انخفاض في القوة، وهو ما يميز فلسفة القيادة في السيارة الكهربائية. (أرقام القوة والمدى غير مؤكدة بشكل نهائي بحسب بيان الشركة).



تحتوي «إي كيو إس نسخة 450+»، على دفع كهربائي (eATS) بالمحور الخلفي، كما تحتوي الإصدارات التي تحتوي على

نظام «4MATIC» أيضًا على دفع كهربائي في المحور الأمامي. ويتوافر بشكل قياسي توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى 10 درجات، الأمر الذي يوفر مزيد القدرة على المناورة في المدينة وخفة الحركة فوق الأرض.



في طرازات ماتيك «4MATIC»، تضمن وظيفة تغيير عزم الدوران توزيعًا ذكيًا ومتغيرًا باستمرار لعزم دوران المحرك بين المحركات الكهربائية الخلفية والأمامية، وبالتالي استخدام دفع كهربائي أكثر كفاءة في كل حالة. كما أن المحركات الكهربائية على المحاور الأمامية والخلفية هي محركات متزامنة متحمسة بشكل دائم (PSM).

التصميم الخارجي

يحتوي شاسيه سيارة «إي كيو إس إس يو في» على محور رباعي الوصلات في المقدمة ونظام تعليق مستقل متعدد الوصلات في الخلف. ونظام التعليق الهوائي آيرماتيك AIRMATIC المزود بخاصية التخميد القابل للتعديل باستمرار ADS + ويأتي من التجهيزات القياسية، ويمكن رفع مستوى السيارة بعدة سنتيمترات.

داخلية السيارة

تجمع داخلية السيارة بين التصميم التقدمي والفخامة والراحة التي يحبها العملاء بشأن «إي كيو إس»، إلى جانب مقاعد الصف الثالث الاختيارية والصف الثاني القابل للضبط كهربائيًا، حيث يوفر هذا الخيار، مستوى من المرونة يتناسب مع النطاق الكامل لاحتياجات العملاء مع الفخامة والأناقة. الجلد الفاخر والخشب الأصلي موجود بوفرة، مع ميزة خاصة واحدة وهي الزخرفة الهجينة المبتكرة المصنوعة من خشب ماغنوليا والفولاذ المقاوم للصدأ.



كما تغطي الشاشة المنحنية عرض المقصورة بالكامل تقريبًا، وتتضمن مجموعة العدادات ونظام المعلومات والترفيه وشاشة للركاب بتصميم سلس. ويستفيد الراكب الأمامي من شاشة OLED مقاس 12.3 بوصة تتيح له التحكم في الميزات المتنوعة ومشاهدة المحتوى مثل الفيديو أو التلفزيون أثناء التنقل (اعتمادًا على اللوائح القانونية الخاصة بكل بلد).



تضفي العجلات الكبيرة ذات الأبعاد 20 أو 21 بوصة، مع التصميم المجسم طابعًا رياضيًا قويًا على سيارة إي كيو أس أس يو في كما تم تحسين معظم العجلات بشكل كبير من حيث الديناميكا الهوائية، مما يسهم في الكفاءة الإجمالية للسيارة.



البطارية

فيما تم تركيب بطارية ليثيوم أيون ذات 12 وحدة خلية في إي كيو أس أس يو في، مع هذا الجيل من البطاريات، تم تحقيق خطوة كبيرة فيما يتعلق باستدامة كيمياء الخلية: تتكون المادة الفعالة المحسّنة من النيكل والكوبالت والمنغنيز بنسبة 8: 1: 1.



في طريقها إلى الإنتاج، قطعت إي كيو أس أس يو في العديد من أميال الاختبارات والتحقق المنتظم للمركبة بشكل عام لضمان معايير الجودة العالية وهو أحد الإجراءات الشاملة في عملية تطوير كل سلسلة طرازات «مرسيدس-بنز». سيبدأ إنتاجها في مصنع «مرسيدس» بالولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر.

«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)

«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)

«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)