Atwasat

بالصور: كهربائية متطورة جديدة من «مرسيدس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 03:10 مساء
بالصور: كهربائية متطورة جديدة من «مرسيدس»
«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
alwasat radio

دخلت «مرسيدس-بنز» حقبة جديدة للسيارات الكهربائية بالكامل بسيارة «إي كيو إس إس يو في»، وهي الفئة الثالثة من الطرازات الكهربائية المتطورة لعلامة «مرسيدس».

توفر «إي كيو إس إس يو في»، مساحة وفيرة وراحة واتصالًا لما يصل إلى سبعة ركاب في مقصورتها الداخلية الفاخرة والرائدة. وبفضل المحركات الكهربائية القوية، والدفع الرباعي المتجاوب «4MATIC» ووضع القيادة الذكي «أوف رود»، فإنها قادرة على التعامل مع مختلف التضاريس، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

نظام القيادة
مع مدى يزيد على 600 كيلومتر وقوة تصل إلى 536 حصانًا في إي كيو أس 580 4MATIC، تلبي «إي كيو إس إس يو في»، متطلبات سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من حيث نظام القيادة، وأداء عالٍ متسق مع تسارعات متعددة دون انخفاض في القوة، وهو ما يميز فلسفة القيادة في السيارة الكهربائية. (أرقام القوة والمدى غير مؤكدة بشكل نهائي بحسب بيان الشركة).

تحتوي «إي كيو إس نسخة 450+»، على دفع كهربائي (eATS) بالمحور الخلفي، كما تحتوي الإصدارات التي تحتوي على
نظام «4MATIC» أيضًا على دفع كهربائي في المحور الأمامي. ويتوافر بشكل قياسي توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى 10 درجات، الأمر الذي يوفر مزيد القدرة على المناورة في المدينة وخفة الحركة فوق الأرض.

في طرازات ماتيك «4MATIC»، تضمن وظيفة تغيير عزم الدوران توزيعًا ذكيًا ومتغيرًا باستمرار لعزم دوران المحرك بين المحركات الكهربائية الخلفية والأمامية، وبالتالي استخدام دفع كهربائي أكثر كفاءة في كل حالة. كما أن المحركات الكهربائية على المحاور الأمامية والخلفية هي محركات متزامنة متحمسة بشكل دائم (PSM).

التصميم الخارجي
يحتوي شاسيه سيارة «إي كيو إس إس يو في» على محور رباعي الوصلات في المقدمة ونظام تعليق مستقل متعدد الوصلات في الخلف. ونظام التعليق الهوائي آيرماتيك AIRMATIC المزود بخاصية التخميد القابل للتعديل باستمرار ADS + ويأتي من التجهيزات القياسية، ويمكن رفع مستوى السيارة بعدة سنتيمترات.

داخلية السيارة
تجمع داخلية السيارة بين التصميم التقدمي والفخامة والراحة التي يحبها العملاء بشأن «إي كيو إس»، إلى جانب مقاعد الصف الثالث الاختيارية والصف الثاني القابل للضبط كهربائيًا، حيث يوفر هذا الخيار، مستوى من المرونة يتناسب مع النطاق الكامل لاحتياجات العملاء مع الفخامة والأناقة. الجلد الفاخر والخشب الأصلي موجود بوفرة، مع ميزة خاصة واحدة وهي الزخرفة الهجينة المبتكرة المصنوعة من خشب ماغنوليا والفولاذ المقاوم للصدأ.

كما تغطي الشاشة المنحنية عرض المقصورة بالكامل تقريبًا، وتتضمن مجموعة العدادات ونظام المعلومات والترفيه وشاشة للركاب بتصميم سلس. ويستفيد الراكب الأمامي من شاشة OLED مقاس 12.3 بوصة تتيح له التحكم في الميزات المتنوعة ومشاهدة المحتوى مثل الفيديو أو التلفزيون أثناء التنقل (اعتمادًا على اللوائح القانونية الخاصة بكل بلد).

تضفي العجلات الكبيرة ذات الأبعاد 20 أو 21 بوصة، مع التصميم المجسم طابعًا رياضيًا قويًا على سيارة إي كيو أس أس يو في كما تم تحسين معظم العجلات بشكل كبير من حيث الديناميكا الهوائية، مما يسهم في الكفاءة الإجمالية للسيارة.

البطارية
فيما تم تركيب بطارية ليثيوم أيون ذات 12 وحدة خلية في إي كيو أس أس يو في، مع هذا الجيل من البطاريات، تم تحقيق خطوة كبيرة فيما يتعلق باستدامة كيمياء الخلية: تتكون المادة الفعالة المحسّنة من النيكل والكوبالت والمنغنيز بنسبة 8: 1: 1.

في طريقها إلى الإنتاج، قطعت إي كيو أس أس يو في العديد من أميال الاختبارات والتحقق المنتظم للمركبة بشكل عام لضمان معايير الجودة العالية وهو أحد الإجراءات الشاملة في عملية تطوير كل سلسلة طرازات «مرسيدس-بنز». سيبدأ إنتاجها في مصنع «مرسيدس» بالولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر.

«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
«مرسيدس إي كيو إس» الكهربائية دفع رباعي بثلاثة صفوف وقوة 536 حصانا (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»
بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»
بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»
سيارة كهربائية شبابية جديدة من «Geely» (فيديو)
سيارة كهربائية شبابية جديدة من «Geely» (فيديو)
بالفيديو: سيارة شبابية ورياضية جديدة من فيراري
بالفيديو: سيارة شبابية ورياضية جديدة من فيراري
هل تعرف الفرق بين تبديل وترصيص إطارات سيارتك؟
هل تعرف الفرق بين تبديل وترصيص إطارات سيارتك؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة...
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)...
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات...
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)...
«بي إم دبليو» تكشف أكبر وأفخم سياراتها رباعية الدفع (فيديو)
«بي إم دبليو» تكشف أكبر وأفخم سياراتها رباعية الدفع (فيديو)...
المزيد
بالصور: كهربائية متطورة جديدة من «مرسيدس»
بالصور: كهربائية متطورة جديدة من «مرسيدس»...
تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»
تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»...
بالفيديو: استكشف مميزات «سوزوكيXL6»
بالفيديو: استكشف مميزات «سوزوكيXL6»...
هل تعرف الفرق بين تبديل وترصيص إطارات سيارتك؟
هل تعرف الفرق بين تبديل وترصيص إطارات سيارتك؟...
بالفيديو: سيارة شبابية ورياضية جديدة من فيراري
بالفيديو: سيارة شبابية ورياضية جديدة من فيراري...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط