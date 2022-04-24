تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت Lincoln الأميركية التابعة لفورد عن سيارة رباعية دفع متطورة، بمواصفات لم تحملها أية سيارة من قبل.

التصميم الخارجي

وأكثر ما يميز السيارة الجديدة هو تصميمها الخارجي الذي يوحي بالحداثة والتطور، وتصميم مصابيحها وشعارات Lincoln الضوئية التي تتداخل مع جسم الهيكل بشكل مميز جدا، وأبوابها التي تفتح بصورة متعاكسة كما في بعض سيارات رولزرويس الفاخرة. وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي نشرتها Lincoln لهذه السيارة نلاحظ أن الغطاء الأمامي فوق المحرك جاء من الزجاج الشفاف الذي يغير لونه للأسود عند توقف السيارة، كما صُممت واجهتها الأمامية بطريقة مميزة لتكون متحركة وتحوي مساحة إضافية لوضع الحقائب والأمتعة.