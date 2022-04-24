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تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 12:20 مساء
تعرف إلى سيارة المستقبل من «Lincoln فورد»
سيارة رباعية دفع جديدة من Lincoln فورد بمواصفات فريدة (الإنترنت)
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كشفت Lincoln الأميركية التابعة لفورد عن سيارة رباعية دفع متطورة، بمواصفات لم تحملها أية سيارة من قبل.

التصميم الخارجي
وأكثر ما يميز السيارة الجديدة هو تصميمها الخارجي الذي يوحي بالحداثة والتطور، وتصميم مصابيحها وشعارات Lincoln الضوئية التي تتداخل مع جسم الهيكل بشكل مميز جدا، وأبوابها التي تفتح بصورة متعاكسة كما في بعض سيارات رولزرويس الفاخرة. وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي نشرتها Lincoln لهذه السيارة نلاحظ أن الغطاء الأمامي فوق المحرك جاء من الزجاج الشفاف الذي يغير لونه للأسود عند توقف السيارة، كما صُممت واجهتها الأمامية بطريقة مميزة لتكون متحركة وتحوي مساحة إضافية لوضع الحقائب والأمتعة.

داخلية السيارة
ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضًا هو قمرتها العصرية التي جُهِّزت بمقاعد أمامية دوارة، وشاشة لمسية عملاقة تمتد على كامل عرض واجهة القيادة، كما ظهرت في الفيديوهات الترويجية لهذه السيارة مقاطع تظهر أن المقود يمكن أن يتحرك ليختفي أسفل واجهة القيادة ما قد يدل على أن المركبة ستحصل على تقنيات القيادة الذاتية.

وجُهّزت السيارة بشبابيك وسقف زجاجي كبير وأنظمة إضاءة داخلية مميزة جدًا لتوفير شعور مميز بالمتعة للركاب أثناء التنقل، كما حصل الركاب على لوحات لمسية بجانب مقاعدهم للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف والعديد من ميزات المركبة.

 

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