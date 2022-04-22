هل تعرف الفرق بين تبديل وترصيص إطارات سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط

كثير منا لا يعرف الفرق بين بين تبديل الإطارات ومحاذاتها، وهو ما يعزى إلى أن فكرة موازنة الإطارات تبدو غامضة للبعض نوعا ما.

ويؤدي عدم فهم أهمية هذا الأمر أحيانا إلى إحداث تلفيات كبيرة في سيارتك فعجلات السيارة تلعب دورا محوريا في التوجيه، وهو ما يستدعي ضرورة الحفاظ على الإطارات دائما في حالة جيدة، وفق «موتوري».

لذلك سنلقي الضوء على الاختلافات الأساسية بين كلا المفهومين في عالم صيانة السيارات.

تبديل أماكن إطارات السيارة

ينصرف هذا المفهوم إلى تبديل أماكن إطارات السيارة بحيث تنقل العجلات الخلفية إلى الأمام والعكس بالعكس. هناك العديد من نماذج التبديل والتي تختلف بحسب نوع السيارة وتعتمد أيضا هذه الأنماط على نوع الإطارات، نوع الدفع في محرك سيارتك.

والسبب الذي يدفعنا إلى تبديل مواقع الإطارات هو التآكل المتفاوت فعلى سبيل المثال، فإن وجود المحرك في الجزء الأمامي من السيارة سيؤدي إلى خلق ضغوط متفاوتة على الإطارات الأمامية والخلفية ويؤدي هذا الوضع على المدى الطويل إلى زيادة معدل تآكل الإطارات الأمامية بوتيرة أسرع من الإطارات الخلفية. وبطبيعة الحال فإن غياب التوازن على مستوى كافة الإطارات سيقلل من أداء السيارة أثناء القيادة.

والاختلاف الرئيسي الثاني هو أن عدم تبديل مواقع الإطارات لن يؤدي بالضرورة إلى إحداث أضرار جسيمة بسيارتك مقارنة مع تجاهل المحاذاة عندما يستدعي الأمر ذلك.

محاذاة عجلات السيارة

فكرة محاذاة الإطارات تحدد بدورها درجة التناغم بين العجلات وعجلة القيادة بشكل يؤدي في نهاية المطاف الى توجيه سلس. هذا هو الفرق الأساسي بين التبديل والمحاذاة.

ويؤدي غياب الموازنة بين إطارات السيارة إلى صعوبة السير في مسار مستقيم وأيضا وجود ميل ملحوظ أثناء تغيير المسار من اليمين إلى اليسار، والعكس صحيح.

وبشكل عام فهناك أسباب رئيسية تسبب التآكل المتفاوت للإطارات وهي الميل الخاطئ لزوايا العجل الأمامي والخلفي ومحور التوجيه بحيث أنه يجب عليك المحافظة على المحاذاة السليمة أثناء القيادة لحماية سيارتك من التعرض للعديد من الأضرار من بينها تغيير الإطارات في وقت مبكر.

ولعل الفرق الأكبر بين تبديل الإطارات ومحاذاتها هو أن تبديل مواقع الإطارات يجب أن يتم بعد وقت محدد والتوصية الشائعة في هذا الصدد أن يتم التبديل بعد السير مسافة تتراوح بين 5 إلى 8 آلاف ميل.

لكن يعتمد الوقت الدقيق على توصيات الشركات المصنعة للإطارات والسيارة فبعض المصنعين لا يشترطون تبديل مواقع الإطارات بسبب وجود تصميم خاص للسيارة، حيث تلجأ بعض شركات السيارات على سبيل المثال إلى استخدام أحجام مختلفة للإطارات الخلفية والأمامية.

ويذكر أنه لا توجد ضرورة لإجراء محاذاة الإطارات طالما كانت السيارة تسير دون أي إشارات تحذيرية تكشف صعوبة الحفاظ على مسارها.

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