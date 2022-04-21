بالفيديو: سيارة شبابية ورياضية جديدة من فيراري

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت فيراري الستار عن سيارة 296 GTS الجديدة التي طورتها لتكون إحدى أقوى المركبات الرياضية التي ستطرح العام الجاري.

وتتمتع السيارة الجديدة بانسيابية عالية بفضل تصميم هيكلها المميز، فضلا عن أنها جهزت بجنح هوائي خلفي يخرج من داخل الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت على سقف قابل للطي يمكن إخفاؤه داخل الهيكل حتى عند الحركة بسرعة كبيرة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذ السيارة على هيكل مصنوع من المعدن وألياف الكربون المتينة ووزن كلي يصل إلى 1540 كلغ، أما قمرتها فأتت غاية في التميز التقني وحصلت على مقاعد رياضية ومقود رياضي مميز، وعلى واجهة قيادة مجهزة بشاشة متطورة صممت لتضم لوحة عدادات إلكترونية وأقساما للتحكم بالعديد من مزايا المركبة.

ويضمن الأداء الجبار لهذه المركبة منظومة هجينة تضم محركات بنزين توربينية ومحركات كهربائية، وتولد هذه المحركات عزما كليا يصل إلى 830 حصانا.

ويمكن لـ Ferrari 296 GTS الجديدة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 2.9 ثانية فقط، ومن 0 إلى 200 كلم/سا خلال 7.6 ثانية، كما تمكنها محركاتها القوية من الوصول إلى سرعة تبلغ 330 كلم/سا.