سيارة كهربائية شبابية جديدة من «Geely» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت «Geely» خلال السنوات الأخيرة عدة نماذج من السيارات الكهربائية المميزة، لكنها قررت هذا العام إطلاق سيارة منافسة من حيث المواصفات ورخيصة الثمن في الوقت فسه.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن «Geely» تستعد لإطلاق سيارة هاتشباك متوسطة الحجم ستجمع ميزات السيارات الشبابية والعائلية بنفس الوقت، وستأتي كنموذج مطور عن سيارات «EX3» التي طرحتها سابقا وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم» .

تصميم السيارة

وستحصل المركبة الجديدة على تصميم مميز للواجهة الأمامية، وستزود بمصابيح وكشافات ضباب فريدة التصميم أيضا، أما هيكلها فسيكون بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 155 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيه 248 سم.

داخلية السيارة

وستحمل قمرة هذه السيارة طابع المركبات الكهربائية الحديثة، إذ ستخلو واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تقريبا، وستزود الواجهة بشاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية بمقاس 10.25 بوصة توضع في منتصف الواجهة.



وستحصل السيارة على أنظمة أمان متطورة لحماية ركابها من الحوادث، كما ستجهز بكاميرات ترصد محيطها بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.



وستجهزها «Geely» بمحرك كهربائي بعزم 82 حصانا يمكنها من الوصول إلى سرعة 102 كلم/سا، أما سعر هذه المركبة فمن المتوقع أن يكون نحو 10 آلاف دولار.

Geely الصينية تتحدى تسلا بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن (الإنترنت)

Geely الصينية تتحدى تسلا بسيارة كهربائية متطورة ورخيصة الثمن (الإنترنت)