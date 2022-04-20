Atwasat

بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 12:03 مساء
بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
alwasat radio

على الرغم من تعدد مدارس شركات تعديل السيارات ومنها علامات تجارية مثل فورستاينر التي قدمت تصميمات مذهلة بإزالة الشبك الجديد الضخم من طراز «بي إم دبليو إم»، هناك على الجانب الآخر، أحدث طراز من «بي إم دبليو (جي 82 إم) وهو التصميم الأكثر عدوانية على الإطلاق، لكن الآن، تأتي السيارة ذات المظهر الجريء مع تصميم أفانتي ديزاين بلمسات ثلاثية الأبعاد للهيكل الخارجي المذهل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات» .

تعديلات جديدة وتصميم ثلاثي الابعاد
تشمل مجموعة التجهيزات الجديدة للعلامة التجارية كنوع من ترقية (أوه إي أم +) على المثبتات المرئية القياسية التي تحصل عليها من بي إم دبليو عند شراء أم4 جديدة.

إن التصميم ثلاثي الأبعاد ترك الشبكة كما هي، والمدرسة التي ينتمي إليها التصميم ثلاثي الأبعاد، تتضمن أن تأتي الحزمة الإجمالية مع شفة أمامية جديدة، وعلب سفلية ومقسمة، وتنانير جانبية، وموزع خلفي جديد، وحافة ممتصة للصدمات الجانبية الخلفية، وأخيرا، جناح خلفي جديد. وجميع الأجزاء مصنوعة من ألياف الكربون لتقليل الوزن إلى أدنى حد ممكن.

وتجدر الإشارة إلى أن السيارة التي تراها قد تم تزويدها بعجلات ما بعد البيع، وهو أمر لا بد منه لإكمال التصميم الجديد الأكثر عدوانية.

بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

بالصور.. ليفربول يقهر مانشستر يونايتد في «آنفيلد».. ويتصدر ترتيب الدوري ...
الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي

الـ«بنتاغون»: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون والخارجية البريطانية؟

هل استخدمت الإمارات برنامج « بيغاسوس» للتجسس على هواتف موظفين فى مكتب جونسون ...
بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)

«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: «هيونداي» تعلن تفاصيل «باليسيد 2023» الرياضية
بالصور: «هيونداي» تعلن تفاصيل «باليسيد 2023» الرياضية
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه
بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر
بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)...
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة...
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)...
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات...
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)...
المزيد
بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»
بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»...
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»...
مميزات وعيوب فرامل الكربون سيراميك
مميزات وعيوب فرامل الكربون سيراميك...
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)...
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط