بالصور: تعرف على تعديلات «بي إم دبليو إم 4»

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من تعدد مدارس شركات تعديل السيارات ومنها علامات تجارية مثل فورستاينر التي قدمت تصميمات مذهلة بإزالة الشبك الجديد الضخم من طراز «بي إم دبليو إم»، هناك على الجانب الآخر، أحدث طراز من «بي إم دبليو (جي 82 إم) وهو التصميم الأكثر عدوانية على الإطلاق، لكن الآن، تأتي السيارة ذات المظهر الجريء مع تصميم أفانتي ديزاين بلمسات ثلاثية الأبعاد للهيكل الخارجي المذهل وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات» .

تعديلات جديدة وتصميم ثلاثي الابعاد

تشمل مجموعة التجهيزات الجديدة للعلامة التجارية كنوع من ترقية (أوه إي أم +) على المثبتات المرئية القياسية التي تحصل عليها من بي إم دبليو عند شراء أم4 جديدة.



إن التصميم ثلاثي الأبعاد ترك الشبكة كما هي، والمدرسة التي ينتمي إليها التصميم ثلاثي الأبعاد، تتضمن أن تأتي الحزمة الإجمالية مع شفة أمامية جديدة، وعلب سفلية ومقسمة، وتنانير جانبية، وموزع خلفي جديد، وحافة ممتصة للصدمات الجانبية الخلفية، وأخيرا، جناح خلفي جديد. وجميع الأجزاء مصنوعة من ألياف الكربون لتقليل الوزن إلى أدنى حد ممكن.



وتجدر الإشارة إلى أن السيارة التي تراها قد تم تزويدها بعجلات ما بعد البيع، وهو أمر لا بد منه لإكمال التصميم الجديد الأكثر عدوانية.

بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)

بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)

بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)

بي أم دبليو أم 4 تحصل على تصميم ثلاثي الأبعاد لحزمة مظهر أكثر عدوانية (الإنترنت)