سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»

القاهرة - بوابة الوسط

طورت الصانعة اليابانية سوزوكي سيارتها «Ertiga»، على صعيد المظهر والمواصفات الفنية، لتكون واحدة من أبرز المركبات العائلية في الأسواق العالمية.

وتتميز المركبة الجديدة عن سيارات «Ertiga» السابقة بتصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وبمصابيح وممتصات صدمات معدلة تمنحها مظهرًا أكثر حداثة، وبهيكل بطول 4 أمتار و39 سنتيمترًا جُهّزت قمرته بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

ولم تركز سوزوكي في سيارتها الجديدة على المظهر فحسب؛ بل جعلتها مميزة من النواحي التقنية؛ إذ جهزتها بواجهة قيادة متطورة فيها لوحة عدادات إلكترونية وشاشة لمسية حديثة بمقاس 7 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيًا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

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وحصلت السيارة على نظام مولتيميديا متطور، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، كما جُهّزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية وحساسات للضوء والمطر، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وجُهّزت هذه المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 100 و103 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ووسادات أمان هوائية لحماية الركاب من جميع الجهات أثناء الحوادث.