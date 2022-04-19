Atwasat

سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 12:45 مساء
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»
اليابان تكشف عن سيارة عائلية أنيقة ومطورة تتسع لسبعة ركاب (الإنترنت)
alwasat radio

طورت الصانعة اليابانية سوزوكي سيارتها «Ertiga»، على صعيد المظهر والمواصفات الفنية، لتكون واحدة من أبرز المركبات العائلية في الأسواق العالمية.

وتتميز المركبة الجديدة عن سيارات «Ertiga» السابقة بتصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وبمصابيح وممتصات صدمات معدلة تمنحها مظهرًا أكثر حداثة، وبهيكل بطول 4 أمتار و39 سنتيمترًا جُهّزت قمرته بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

ولم تركز سوزوكي في سيارتها الجديدة على المظهر فحسب؛ بل جعلتها مميزة من النواحي التقنية؛ إذ جهزتها بواجهة قيادة متطورة فيها لوحة عدادات إلكترونية وشاشة لمسية حديثة بمقاس 7 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيًا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

-رباعية دفع يابانية متطورة وموفرة

وحصلت السيارة على نظام مولتيميديا متطور، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، كما جُهّزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية وحساسات للضوء والمطر، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وجُهّزت هذه المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 100 و103 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، ووسادات أمان هوائية لحماية الركاب من جميع الجهات أثناء الحوادث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما

برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصائح للخلاص من البقع على مقعد سيارتك
نصائح للخلاص من البقع على مقعد سيارتك
بالصور: «هيونداي» تعلن تفاصيل «باليسيد 2023» الرياضية
بالصور: «هيونداي» تعلن تفاصيل «باليسيد 2023» الرياضية
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه
بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر
بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)...
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة...
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)...
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات...
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)
كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)...
المزيد
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»
سوزوكي تطور سيارتها العائلية «Ertiga»...
مميزات وعيوب فرامل الكربون سيراميك
مميزات وعيوب فرامل الكربون سيراميك...
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)...
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»...
بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر
بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط