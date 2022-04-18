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مميزات وعيوب فرامل الكربون سيراميك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 03:21 مساء
مميزات وعيوب فرامل الكربون سيراميك
فرامل الكربون سيراميك (الإنترنت)
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يبحث عشاق سيارات الأداء السريعة عن السيارات المزودة بفرامل (مكابح) كربون سيراميك، لما لها من مميزات عديدة.

إذ إنها نجحت بشكل مبهر في مجال الطائرات والفضاء، فهي مصنوعة من السيراميك المدعم بألياف الكربون، وهي مادة شديدة الصلابة مزودة بمقاومة عالية للاحتكاك بسبب ترابط وتماسك جزيئاتها بشدة، وفق «موتوري».

الإيجابيات والمميزات
تعد النقاط التالية أدناه السبب الرئيسي في توجه شركات تصنيع السيارات لإضافة فرامل كربون سيراميك كجزء من المعدات الأصلية في سيارات الأداء الخاصة بها:
عمرها طويل ويمكن استخدامها لفترة أطول بكثير من الفرامل التقليدية.
مقاومة للصدأ والتآكل.
لا تصدر أي أصوات مزعجة وعالية.
تتمتع بوزن أخف من الفرامل التقليدية المصنوعة من حديد؛ مما يعمل على تحسين الأداء بشكل كبير وتحسين زمن التسارع.
تقليل نسبة الغبار الناتجة من المكابح التي لها أثر سلبي على العجلات.
تتميز بأنها مستقرة الأبعاد ولن يتغير شكلها مع درجات الحرارة العالية.

المشاكل والعيوب
تعد أبرز عيوب هذا النوع من الفرامل هو سعرها المرتفع للغاية، والسبب في هذا يعود لتكلفة المواد المستخدمة في تصنيعها وأهمها الكربون.

وتعد عملية التصنيع أكثر تعقيدا من الفرامل التقليدية، إذ تستغرق عملية تصنيع فرامل كربون سيراميك ما يقارب 3 أسابيع، في حين أن الفرامل العادية يستغرق تصنيعها 90 دقيقة، ويجدر بالذكر أنه لا يتم تصنيع فرامل كربون سيراميك آليا بالكامل، ويشترط توفر بعض المعدات والأدوات الخاصة في تصنيعها.

لا تزال عديد الشركات المصنعة للسيارات التي لم تتخذ فحمات سيراميك كحل شامل ونهائي تستخدم الفرامل التقليدية حتى في سيارات الأداء السريعة، وأبرزها شركة فورد التي تستخدم فرامل تقليدية أكبر حجما في سيارتها موستانج شيلبي GT500، وأوضحت شركة بورش أن هذا النوع من الفرامل ليس أساسيا في سيارات السباق.

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