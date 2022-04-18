نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الكثير ممن يمتلكون سيارات عن طرق خفض استهلاك الوقود في مركباتهم، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة تبريد الهواء، التي تزيد من كمية الوقود المستهلكة.

وفي هذا الملف جمعنا لكم عددا من الطرق والنصائح، التي يمكنكم من خلالها تقليل استهلاك الوقود.

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