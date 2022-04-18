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نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 12:00 مساء
نصائح لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك (ملف)
استهلاك الوقود (الإنترنت)
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يبحث الكثير ممن يمتلكون سيارات عن طرق خفض استهلاك الوقود في مركباتهم، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة تبريد الهواء، التي تزيد من كمية الوقود المستهلكة.

وفي هذا الملف جمعنا لكم عددا من الطرق والنصائح، التي يمكنكم من خلالها تقليل استهلاك الوقود.

هل تؤثر إضاءة السيارة على استهلاك الوقود؟
4 نصائح لترشيد استهلاك الوقود.. مستلهمة من قصة حقيقية
دواسة بنزين ذكية للحد من استهلاك الوقود
تكييف هواء السيارة يُزيد استهلاك الوقود
بالصور: طريقة فعّالة لتقليل استهلاك الوقود في سيارتك
إطارات ذكية تخفض استهلاك الوقود
بالفيديو: طرق توفير الوقود
 

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