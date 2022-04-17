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بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 03:00 مساء
بالفيديو: رباعية دفع جديدة من «سوبارو»
سوبارو تغيّر مفاهيم المركبات العائلية برباعية دفعها الجديدة (الإنترنت)
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كشفت سوبارو عن سيارة Outback الجديدة، التي صممتها لتكون سيارة عائلية عملية ورباعية دفع قوية ومتطورة تقنيًا في الوقت نفسه.
وحصلت Outback على تصميم جديد للمصابيح الأمامية، وعلى إطارات بلاستيكية سوداء مميزة وضعت على جانبي الواجهة الأمامية وحول حجرات العجلات، كما جُهِّزت بباب خلفي مميز مزود بجنح هوائي صغير لزيادة الثبات على الطرقات الوعرة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

واكتسبت السيارة مظهرًا أكثر قوة بفضل بعض التعديلات التي أدخلت على تصميمها الخارجي وبفضل عجلاتها العريضة والكبيرة التي حصلت عليها، كما جُهِّزت بسككك مميزة على سقفها لحمل الحقائب والأمتعة.

أما داخليًا، فصممت السيارة لتوفر أفضل معايير التقنية الحديثة؛ إذ حصلت على شاشة لمسية كبيرة في منتصف واجهة القيادة تعمل مع أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto للاقتران بالهواتف لاسلكيًا، كما جُهزت بمرآة داخلية يمكن استعمالها لعرض الصور التي تلتقطها كاميرات المركبة الخلفية.

وحصلت السيارة على كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعلى كاميرا مثبتة أسفل المرآة الداخلية لتتمكن من التعرف إلى المشاة والدراجات على الطرقات وتجنيب السيارة الحوادث المفاجئة، كما حصلت على أنظمة كهربائية متطورة تتحكم بالفرامل تبعًا لحالة الطريق، إضافة إلى نظام أمان يتحكم بحركة السيارة تلقائيًا لتجنب الحوادث حتى عندما تسير بسرعات تصل إلى 80 كلم/سا.
وستطرحها سوبارو بمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 185 حصانًا، ومحركات توبينية بسعة 2.4 ليتر بعزم 264 حصانًا، ستعمل علب السرعة فيها مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

 

سوبارو تغيّر مفاهيم المركبات العائلية برباعية دفعها الجديدة (الإنترنت)
سوبارو تغيّر مفاهيم المركبات العائلية برباعية دفعها الجديدة (الإنترنت)
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