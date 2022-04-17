بالصور: «كيا تيلورايد» تعود بتصميم أنيق وإمكانات أكثر

القاهرة - بوابة الوسط

بعد ثلاث سنوات من ظهورها على الساحة، كواحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي بثلاثة صفوف وثمانية ركاب طلبًا لدى العملاء، والحائزة على جوائز في الولايات المتحدة، تعود كيا تيلورايد بمجموعة من التحسينات، التي بنيت على نجاح الطراز الأصلي، لتظهر لأول مرة في معرض نيويورك بتصميم أنيق وإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة.



تيلورايد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي اكتسحت «التاج الثلاثي» لأوسمة السيارات وحصلت على أحدث جائزة لأفضل قيمة إعادة بيع من جيه دي باور زودت الآن بعناصر تصميم جديدة من الداخل والخارج وتقدم قائمة موسعة من تقنيات السلامة ADAS لمزيد من الراحة ومتعة القيادة وثقة الملاك، حسب «عالم السيارات».



المظهر الخارجي

تصل كيا تيلورايد بمستويين جديدين كليًا من التجهيزات أكس لاين X-Line وأكس برو X-Pro. تُظهر السيارة أكثر صلابة مع ميزات وإمكانات تسمح بالخروج من المسار الممهد واستكشاف عوالم جديدة من الحياة البرية واقتحام الطرقات الوعرة.



فمع الاحتفاظ بمظهرها الجريء والمتطور، خضعت تيلورايد لعمليات إعادة التصميم الخارجي للحصول على مظهر أكثر متانة وصقلًا في طراز العام الجديد.



يشمل التصميم المصابيح الأمامية العمودية المنقحة (معيار LED) ومصابيح الضباب المتوفرة، ومصدات وشبكة جديدة، ومصابيح خلفية معدلة، اللفافة الخلفية الجديدة وتقليم عتبات جانبية منقحة للأبواب السفلية، وتصميمات عجلات جديدة لكل تقليم من ثلاثة ألوان خارجية جديدة هى الأزرق الداكن والأحمر والأخضر

التصميم الداخلي

كما كان من قبل، يجسد التصميم الداخلي لسيارة تيلورايد إحساسًا بالاستكشاف الراقي في مقصورة فسيحة من ثلاثة صفوف تتسع لثمانية ركاب رائدة في فئتها.



تتضمن التحديثات الجديدة بالمقصورة توافر شاشات عرض منحنية وسلسة مزدوجة مقاس 12.3 بوصة لوحة عدادات معاد تصميمها مع لوحات مطوّرة وفتحات تهوية وتكييف، وعجلة قيادة معاد تصميمها وحزم ألوان داخلية جديدة.



فئات تيلورايد

تقدم تيلورايد الجديدة مستويين جديدين من الفئات هما أكس لاين وأكس برو، لمالكي سيارات كيا الذين يرغبون في المغامرة والخروج عن المسار المطروق بين الحين والآخر. يقدم كلا الطرازين بنظام الدفع الرباعي قائمة من الترقيات والتحسينات الحصرية مقارنةً بموديلات تيلورايد الأخرى.



بني طراز أكس برو على طراز أكس لاين. علاوة على ذلك، يحل طراز أكس لاين محل إصدار تيلورايد نايت فال السابق.



تيلورايد أكس لاين

تتمتع كيا تيلورايد أكس لاين من الخارج بتصميم فريد لشبكة المبرد، وقضبان سقف مميزة، ومقابض أبواب بلون الهيكل، وعجلات قياس 20 إنش حصرية، وشارة «X-Line».



وتحتوي المقصورة على نقش «X-Line» بمسند الظهر العلوي للمقعد الأمامي، وألوان حصرية، مع ارتفاع عن الأرض بمقدار (+ 10 مم)، وزوايا اقتراب وانطلاق محسّنة، ووضع القطر لتحسين أداء القطر (منطق التحول، التحكم في التأرجح)، ونظام التحكم في الجر المطور (TCS).



تيلورايد أكس برو

بينما زودت تيلورايد أكس برو بالإضافة إلى ميزات أكس لاين المذكورة، بعجلات سوداء حصرية قياس 18 بوصة وإطارات لجميع التضاريس قياس 18 بوصة (كونتيننتال)، وشارة «X-Pro». ومن الداخل يحتوي مسند ظهر المقعد الأمامي العلوي على نقش «X-Pro»، ومخرج عاكس 110 فولت (منطقة الشحن).



قوة المحرك

تقدم تيلورايد الجديدة تجربة قادرة وملهمة للثقة للسائق والركاب مع متعة القيادة وأداء قوي لسيارة الدفع الرباعي التي زودت بمحرك في V6 جي دي آي GDI سعة 3.8 ليتر ينتج 291 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ونظام تعليق مستقل رباعي العجلات، وهيكل جسم صلب أحادي المكون من 59.4% من الفولاذ عالي القوة المتقدم.

يتوفر نظام تعليق خلفي ذاتي الاستواء، يُعاير ارتفاع الركوب تلقائيًا اعتمادًا على حمولة السيارة لتحسين التحكم والثبات.

تتمتع تيلورايد أيضًا بأربعة أوضاع للقيادة هى ذكي واقتصادي ورياضي، ووضع الراحة، يستخدم كل منها إعدادات مختلفة لمجموعة نقل الحركة ونظام الدفع وتخطيط جهود التوجيه لتوفير تجربة القيادة المرغوبة. بالإضافة إلى أوضاع القيادة الأربعة العادية، في السيارات المجهزة بنظام الدفع بجميع العجلات (AWD)، يمكن للسائقين الاختيار من بين وضعين مختلفين «Snow» و«AWD Lock» لظروف قيادة محددة.

يتوفر أيضًا الدفع الرباعي النشط عند الطلب، ويساعد على تحسين أداء القيادة من خلال التوزيع الفعال لعزم الدوران بين العجلات الأمامية والخلفية اعتمادًا على ظروف الطريق ومدخلات السائق. يستخدم النظام اقتران الدفع الرباعي الكهروهيدروليكي لتنشيط القابض متعدد الألواح بدقة، وإعادة توزيع كمية الطاقة المنقولة إلى العجلات الأمامية والخلفية باستمرار.

تكنولوجيا حديثة ومفاتيح ذكية

يحافظ نظام التحكم في فرامل المنحدرات (DBC)1، الذي أُضيف حديثًا، على التحكم في السيارة على الطرقات شديدة الانحدار، كما تضيف تيلورايد الجديدة ميزات تقنية جديدة، كما يتوفر باب خلفي كهربائي ذكي مع وظيفة الإغلاق التلقائي والمفتاح الرقمي: يسمح للعملاء باستخدام أجهزة iPhone وApple Watch وهواتف Samsung Galaxy المتوافقة كمفتاح افتراضي للمركبة للقفل وفتح القفل والقيادة.



علاوة على ذلك، يمكن مشاركة هذه المفاتيح مع الأصدقاء والعائلة عبر الرسائل النصية على الأجهزة المتاحة، عبر نقطة اتصال Wi-Fi داخل السيارة تربط ما يصل إلى خمسة أجهزة بشبكة الإنترنت القائمة على 4G LTE



فضلًا عن العديد من الميزات القياسية المتقدمة لتجنب الاصطدام ومساعدة السلامة بما في ذلك المساعدة المتوفرة للقيادة على الطرقات السريعة 2 مع إمكانية التدريب العملي شبه المستقلة وتقنية التغيير التلقائي للمسار.

السيارة «كيا تيلورايد» الجديدة تظهر بإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة (الإنترنت)

السيارة «كيا تيلورايد» الجديدة تظهر بإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة (الإنترنت)

السيارة «كيا تيلورايد» الجديدة تظهر بإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة (الإنترنت)

السيارة «كيا تيلورايد» الجديدة تظهر بإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة (الإنترنت)

السيارة «كيا تيلورايد» الجديدة تظهر بإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة (الإنترنت)

السيارة «كيا تيلورايد» الجديدة تظهر بإمكانات أكثر وتقنية محسّنة لاقتحام الطرقات الوعرة (الإنترنت)