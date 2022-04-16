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بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 02:54 مساء
بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه
شيفروليه توسع أسرة مركباتها بسيارة شبابية مميزة
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تستعد شيفروليه لإطلاق إحدى أكثر سيارات الكروس أوفر تميزًا من حيث المظهر والمواصفات التقنية والفنية.

التصميم الخارجي
وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Blazer الجديدة هو تصميمها الخارجي الأنيق الذي يوحي بالحداثة والقوة بالوقت نفسه، وشكل واجهتها الأمامية المجهزة بشبك أسود كبير لغطاء المبرد، وأشكال المصابيح وكشافات الضباب التي صُممت بطريقة مميزة جدًا، حسب «موتور وان».
ويبلغ طول هذه المركبة 4 أمتار و53 سم تقريبًا، وعرضها 182 سم، وارتفاعها 156 سم، والمسافة بين محموري العجلات فيها 270 سم، كما جُهِّزت بعجلات ذات أقراص مميزة مصنوعة من الكروم بمقاسات 17 و18 إنشا.

التصميم الداخلي
أما داخلية هذه السيارة فُصممت لتكون أنيقة ومتطورة في الوقت نفسه؛ إذ جهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تدار عبر شاشة لمسية كبيرة، وحصلت على أنظمة تكييف وإضاءة داخلية متطورة، وعلى مقاعد جلدية مريحة تتسع لخمس ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد.
وزودت شيفروليه Blazer الجديدة أنظمة تعليق متطورة تجعل حركتها سلسة على مختلف الطرق، وجهزتها بأنظمة أمان متطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم الأوتوماتيكي بالفرامل في الحالات الطارئة، فضلًا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 ليتر وعزم 165 حصانًا، ومحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 179 حصانًا.

 

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