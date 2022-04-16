بالفيديو: «كروس أوفر» شبابية من شيفروليه

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد شيفروليه لإطلاق إحدى أكثر سيارات الكروس أوفر تميزًا من حيث المظهر والمواصفات التقنية والفنية.

التصميم الخارجي

وأكثر ما يشد الانتباه في سيارة Blazer الجديدة هو تصميمها الخارجي الأنيق الذي يوحي بالحداثة والقوة بالوقت نفسه، وشكل واجهتها الأمامية المجهزة بشبك أسود كبير لغطاء المبرد، وأشكال المصابيح وكشافات الضباب التي صُممت بطريقة مميزة جدًا، حسب «موتور وان».

ويبلغ طول هذه المركبة 4 أمتار و53 سم تقريبًا، وعرضها 182 سم، وارتفاعها 156 سم، والمسافة بين محموري العجلات فيها 270 سم، كما جُهِّزت بعجلات ذات أقراص مميزة مصنوعة من الكروم بمقاسات 17 و18 إنشا.