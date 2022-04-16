بالصور: «هيونداي» تعلن تفاصيل «باليسيد 2023» الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت هيونداي سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «باليسيد إس يو في 2023» المحسّنة بشكل كبير في الظهور العالمي الأول في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

تتوفر باليسيد الجديدة مع إشارات تصميم داخلية وخارجية متجددة، وميزات جديدة للمعلومات والترفيه والسلامة، وأنظمة مساعدة متقدمة للسائق.

تصل باليسيد 2023 إلى وكلاء هيونداي هذا الصيف، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

التصميم الخارجي

يتميز تصميم هيونداي باليسيد 2023 بدقة عالية من الحرفية مع تمايز واضح. فشكل الشبكة بالمصفوفات المتتالية والأوسع يحدد عناصر الدرع البارامترية القوية للحصول على مظهر فريد. وتأتي الإضاءة الأمامية الجديد بمصابيح LED مركبة متصلة رأسيًا تؤطر الشبكة مما يخلق مظهرًا حادًا. فيما تملأ العجلات الجديدة المصنوعة من خلائط الألومنيوم متعددة الأضلاع مقاس 20 بوصة فتحات العجلات لتمنحها حضورًا فائقًا.

التصميم الداخلي

تقدم باليسيد 2023 مقعد السائق Ergo المبتكر المصمم لتوفير الراحة والمساعدة في تقليل التعب أثناء الرحلات الطويلة. توفر مقاعد الصف الثالث في باليسيد الآن تدفئة لركابها، وهو الأول من نوعه بالنسبة لشركة هيونداي.

يوفر الصف الثاني من المقاعد الآن مساند رأس مجنحة وتهوية للمقاعد. ويتيح مقعد الصف الثاني الذي يعمل بلمسة واحدة سهولة التشغيل لتحريك المقعد للأمام وبعيدًا عن الطريق لسهولة الوصول إلى مقاعد الصف الثالث والخروج منها. لمزيد من الراحة، يوفر الصف الثالث مقاعد قابلة للطي/ قابلة للطي وإمالة كهربائيًا. تتوفر أيضًا كراسي قبطان الصف الثاني.

بالنسبة للسائق، تستخدم مرآة الرؤية الخلفية الرقمية ذات الشاشة الكاملة المتوفرة كاميرا الرؤية الخلفية للسماح للسائق بالرؤية بوضوح خلف باليسيد دون عوائق الركاب أو البضائع. تضيف فتحات التهوية الأفقية الرفيعة الجديدة إحساسًا بالرحابة والأجواء المتميزة. أُعيد تصميم لوحة العدادات لإضفاءمظهر أكثر ضخامة مع أنماط إضاءة محيطة جديدة.

شحن السيارة

تمت ترقية قدرة الشحن اللاسلكي من 5 واط إلى 15 واط لشحن الجهاز بشكل أسرع. كما تدعم باليسيد 2023 أحدث إصدار من Hyundai Digital Key. ويسمح Digital Key 2 Touch للمالكين بترك مفتاح سيارتهم في المنزل واستخدام هاتف أيفون أو أبل أو سامسونغ لقفل وفتح وبدء تشغيل سيارتهم.

تمت إضافة منافذ USB-C لشحن الجهاز بشكل أسرع في جميع أنحاء المقصورة، ما يوفر راحة إضافية لجميع الركاب. علاوة على ذلك، تسمح مرآة المحادثة للسائق برؤية الركاب في الخلف بوضوح.

المحرك

تأتي قوة باليسيد من محرك V6 سعة 3.8 لتر بدورة أتكينسون، مزدوج القابض CVVT. ينتج هذا المحرك سعة 3.8 لتر ما يقدر بـ291 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وما يقدر بـ355 نيوتن متر من عزم الدوران عند 5200 دورة بالدقيقة.

توفر باليسيد هذه القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مُحسَّن من ثماني سرعات مع محول عزم دوران متعدد الألواح ويوفر تكوينات للدفع الرباعي والعجلتين HTRAC، مع نسبة قيادة نهائية تبلغ 3.648 لتسريع واثق لسيارة باليسيد هادئ للغاية، وعزل ما تحت غطاء المحرك، وسجاد خاص لإيقاف الصوت. بالإضافة إلى ذلك، توفر باليسيد للسائقين القدرة على بدء تشغيل السيارة عبر مفتاح التحكم عن بعد أو عبر تطبيق Blue Link.

توفر باليسيد 203 نظام HTRAC للدفع على جميع العجلات (AWD) من هيونداي، والذي يضيف وضع القطر. يعمل وضع السحب على ضبط ملف تعريف مجموعة نقل الحركة للقطر، ما يؤدي إلى تثبيت التروس السفلية لفترة أطول وتقليل تكرار استجابة التبديل.

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تعرف إلى جديد باليسيد هيونداي وموعد ظهورها في الأسواق

تعرف إلى جديد باليسيد هيونداي وموعد ظهورها في الأسواق

تعرف إلى جديد باليسيد هيونداي وموعد ظهورها في الأسواق