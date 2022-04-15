نصائح للخلاص من البقع على مقعد سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

تتعرض السيارة لكثير من البقع المختلفة، وهو ما يتسبب في تشويه مظهرها العام.

وهنا نقدم لك بعض النصائح البسيطة لتفادي مشكلة تعرض المقاعد للبقع، حسب «موتوري».

حافظ على وجود منشفة دائما تحت مقعدك لتنظيف أي انسكابات على المقاعد القماش بسرعة، ويفضل عدم فرك الانسكاب بل الضغط عليه لأسفل بواسطة المنشفة لتقوم بامتصاصه.

وإذا وجدت بقعا عنيدة فيفضل استخدام أي منظف خفيف التركيز لتنظيفها.

إذا كنت تستخدم بخاخا مزيلا للبقع في التنظيف فيفضل استخدام منشفة نظيفة معه لأنه إذا ترك على المقعد فسيعمل كمغناطيس للأوساخ والأتربة.

للقضاء على البقع الحمراء أو الملونة اتبع الطريقة التالية:

ملء 90% من بخاخة بالماء و10% من الأمونيا ثم قم بالرش على البقعة الحمراء وانتظر قليلا.

ضع منشفة رطبة ونظيفة على البقعة ثم اضغط عليها بمكواة ساخنة.

ستلاحظ خروج اللون الأحمر في المنشفة.

كرر هذه الطريقة أكثر من مرة إلى أن يصبح المقعد نظيفا.

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