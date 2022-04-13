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«نيسان» تكشف تحفة جديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 01:30 مساء
«نيسان» تكشف تحفة جديدة (فيديو)
حصلت المركبة الجديدة على تصميم يوحي بالقوة مقارنة بسيارات «Pathfinder» السابقة (الإنترنت)
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كشفت «نيسان» سيارة «Pathfinder» الجديدة التي عدلتها لتصبح أكثر ملاءمة لمحبي المغامرات في الصحاري وعلى الطرق الوعرة.

وحصلت المركبة الجديدة على تصميم يوحي بالقوة مقارنة بسيارات «Pathfinder» السابقة، كما أصبح ارتفاع أسفل هيكلها عن الأرض أكبر بمقدار 16 ملم، وجهزت بإطارات كبيرة وعريضة مناسبة للطرق الجبلية، وزودت بأنظمة تعليق وفرامل معدلة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، وفق «روسيا اليوم».

وخارجيا يختلف إصدار «Rock Creek» عن إصدارات «Pathfinder» السابقة بتصميم جديد لممتصات الصدمات والواجهة الأمامية إذ استبدل الكروم بالواجهة باللون الأسود، كما تم تعديل سقف السيارة وتزويده بسكك فولاذية جديدة لتثبيت الأمتعة والحقائب أثناء السفر.

وجاءت قمرة «Pathfinder Rock Creek» بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب إذ زينت مقاعدها بتطريزات برتقالية مميزة، وجهزت السيارة أيضا بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

 

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