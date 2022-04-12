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سيارة جديدة من «نيسان» لعشاق الطرق الوعرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 11:57 صباحا
سيارة جديدة من «نيسان» لعشاق الطرق الوعرة
نيسان تستعرض تحفة جديدة لمحبي المغامرات ومركبات الطرق الوعرة (الإنترنت)
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عدلت شركة نيسان سيارتها «Pathfinder»، لتصبح أكثر ملاءمة لمحبي المغامرات في الصحارى وعلى الطرق الوعرة، ولتنافس بقوة مثيلاتها من إنتاج الشركات المنافسة.

وحسب ما نشر موقع «موتو ون»، حصلت المركبة الجديدة على تصميم يوحي بالقوة مقارنة بسيارات Pathfinder السابقة، كما أصبح ارتفاع أسفل هيكلها عن الأرض أكبر بمقدار 16 ملم، وجهّزت بإطارات كبيرة وعريضة مناسبة للطرق الجبلية، وزوّدت بأنظمة تعليق وفرامل معدّلة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة.

وخارجيًا يختلف إصدار Rock Creek عن إصدارات «Pathfinder» السابقة بتصميم جديد لممتصات الصدمات والواجهة الأمامية؛ إذ استبدل الكروم بالواجهة باللون الأسود، كما عُدّل سقف السيارة وزُوّد بسكك فولاذية جديدة لتثبيت الأمتعة والحقائب أثناء السفر، وفق «روسيا اليوم».

-بالصور: «نيسان z» بين الماضي والحاضر

وجاءت قمرة «Pathfinder Rock Creek» بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب؛ إذ زينت مقاعدها بتطريزات برتقالية مميزة، وجهزت السيارة أيضًا بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين بست أسطوانات وسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 288 و299 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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