دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط

تعد سلامة الإطارات جزءًا أساسيًا من عملية الأمان في سيارتك، فأي خطر قد يلحق بها هو تهديد مباشر لسلامة وأمان قائد المركبة وركابها.

وفي هذا الملف جمعنا لك كل ما تحتاج معرفته عن صيانة الإطارات، والكثير من النصائح للحفاظ عليها.

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غطاء صمام ضغط الإطارات.. هل هو مهم؟

