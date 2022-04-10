Atwasat

دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 02:00 مساء
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)
إطارات السيارة (الإنترنت)
alwasat radio

تعد سلامة الإطارات جزءًا أساسيًا من عملية الأمان في سيارتك، فأي خطر قد يلحق بها هو تهديد مباشر لسلامة وأمان قائد المركبة وركابها.

وفي هذا الملف جمعنا لك كل ما تحتاج معرفته عن صيانة الإطارات، والكثير من النصائح للحفاظ عليها.

طالع هذه الموضوعات عن إطارات السيارات والعناية بها:

مؤشرات تجبرك على تغيير الإطارات
رفع ضغط هواء الإطارات يهدد سلامة القيادة
تعرف على الإطارات المناسبة لسيارتك
تبديل مواقع الإطارات يضمن لها عمرًا أطول
6 نصائح لتجنب انفجار الإطارات
فوائد التأكد من ضغط الهواء بالإطارات
ما هي بالونة الإطارات وكيف تتجنب خطورتها؟
ثقوب الإطارات.. سبب تواجدها وفوائدها؟
غطاء صمام ضغط الإطارات.. هل هو مهم؟
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر

القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات ...
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد

تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف
الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»

كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق

رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»

خوفا من السالمونيلا.. توسيع نطاق سحب منتجات «كيندر»
شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبراء يضعون تصميما تخيليا لـ«هيونداي أزيرا 2023»
خبراء يضعون تصميما تخيليا لـ«هيونداي أزيرا 2023»
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات
«بي واي دي» تقتحم سوق السيارات الكهربائية
«بي واي دي» تقتحم سوق السيارات الكهربائية
بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»
بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية...
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)...
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)...
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»...
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)...
المزيد
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)
دليلك الشامل لصيانة الإطارات والحفاظ عليها (ملف)...
«تيسلا» تفتتح مصنعا ضخما في تكساس
«تيسلا» تفتتح مصنعا ضخما في تكساس...
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة
«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة...
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)
الأسواق تستعد لتحفة في عالم المركبات الرباعية الدفع (فيديو)...
بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»
بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط