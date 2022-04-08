«هيونداي» تكشف موعد إطلاق «Palisade» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

من المنتظر أن تعلن «هيونداي»، خلال الشهر الجاري، عن سيارتها «Palisade» في نسختها الجديدة المعدلة.

وتظهر مقاطع الفيديو الترويجية التي نشرت للسيارة الجديدة أن المركبة حصلت على تعديلات خارجية عديدة مقارنة بسيارات Palisade السابقة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على مصابيح أمامية معدلة تعمل بتقنيات LED، وزودت بمصابيح ضباب عمودية مقسمة لثلاثة أقسام، كما تغير فيها تصمم شبك غطاء المبرد على الواجهة الأمامية وتصميم المرايا الجانبية وتصميم ممتصات الصدمات.

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ولم تنشر «هيونداي» أية تفاصيل بعد عن المواصفات الداخلية لسياراتها الجديدة لكن التسريبات تشير إلى أن المركبة ستحصل على 3 صفوف من المقاعد المريحة المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وعلى شاشة كبيرة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، ويمكن التحكم بهذه الشاشة وبمنظومات المالتيميديا عبر الأوامر الصوتية.

وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن السيارة ستجهز بجيل جديد من المحركات التي تصنعها «هيونداي»، وقد تحصل على محركات بنزين تروبينية بسعة 2.2 لتر بعزم 200 حصان، ومحركات بسعة 3.5 لتر بعزم 277 حصانا، ومحركات GDI بست أسطوانات وسعة 3.8 لتر تولد عزما يعادل 295 حصانا.