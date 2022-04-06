بالفيديو: نسخة رياضية جبارة من «تويوتا كورولا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «تويوتا» سيارة «Corolla» الجديدة كليّا والتي حملت معها تعديلات تجعلها من بين أكثر السيارات الشبابية تميزًا.

وأتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي يحمل طابعًا رياضيًا، معدّلا عن هياكل سيارات «Corolla» الهاتشباك السابقة، لكنه أتى أخفّ وزنًا إذ صنع غطاء المحرك والأبواب الأمامية فيه من الألومنيوم، كما صنع سقفه من ألياف الكربون المقوّاة، وفق «روسيا اليوم».

ومقارنة بمركبات «Corolla» الهاتشباك السابقة حصلت السيارة الجديدة على مقدمة أعرض بمقدار 20 ملم تقريبًا عند فتحات العجلات وأصبحت أعرض بمقدار 30 ملم أيضًا عند فتحات العجلات من الخلف، كما أضيفت إليها دعامات إضافية من الخلف وفي مقدمة الهيكل وأسفل خزان الوقود.

وجُهّزت السيارة بعجلات رياضية عريضة، وجنح هوائي على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وحصلت واجهاتها الأمامية على شبك عريض لغطاء المبرد وعلى فتحات هوائية بتصميم مميز.

وستطرحها «تويوتا» بمحرك G16E-GTS التوربيني بسعة 1.6 لتر الذي يولد عزما يعادل 304 أحصنة، وعلب سرعة iMT يدوية بست سرعات مجهزة بوظيفة الضبط التلقائي لسرعة العمود المرفقي عند تبديل السرعة.