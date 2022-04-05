«بي واي دي» تقتحم سوق السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

تنوي شركة «بي واي دي» (BYD) الصينية طرح نماذج جديدة من سيارة Tang، بغرض المنافسة في سوق المركبات الكهربائية أمام عمالقة مثل «تسلا» و«مرسيدس».

وتختلف السيارة الجديدة عن سيارات Tang السابقة بشكل ملحوظ في ما يتعلق بالمظهر الخارجي؛ إذ تغير فيها تصميم الواجهة الأمامية وتصميم المصابيح والفتحات الهوائية الموجودة عليها، كما عدّلت فيها أشكال ممتصات الصدمات وأشكال أقراص العجلات لتصبح أقل مقاومة للهواء أثناء الحركة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على مقود جديد، وعلى واجهة قيادة أكثر تميزًا، وثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية متطورة بمقاس 15.6 بوصة، ووضعت قبالة السائق شاشة أخرى بمقاس 12.3 بوصة، وانتقلت أزرار التحكم الكهربائية بالمقاعد من على الأبواب لتثبت على المقاعد مباشرة، كما جهزت المركبة بنظام مولتيميديا ونظام ملاحة متطورين.

وزودت السيارة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وجهزتها BYD أيضًا بمحرك كهربائي قوي يمكّنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.4 ثا فقط، وبطارية تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 505 و700 كلم بالشحنة الواحدة.