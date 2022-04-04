حافظ على برودة محرك سيارتك في خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

مع ارتفاع درجات حرارة الجو، تبقى مهمة الحفاظ على برودة محرك سيارتك ضرورية للغاية، إذ تجنبك الكثير من المشاكل والتكليف الباهظة.

وهنا نقدم لك مجموعة من النصائح والإرشادات البسيطة والمفيدة التي تعتمد على أدوات وإكسسوارات يومية، للمساعدة في إبقاء سيارتك باردة حسب «عالم السيارات».

أولا، في حالة حدوث ارتفاع زائد بدرجة حرارة المحرك، عليك فورا إطفاء مكيف الهواء، ثم ركن المركبة في أقرب مكان وتركها تبرد قبل فحص منطقة المحرك. وقد يحتاج المحرك لمعالجة بسيطة، مثل إضافة الماء إلى المبرد، لكن في أي حالة أخرى، لا تحاول قيادة السيارة، بل قم بقطرها إلى أقرب ورشة تصليح ليتم الكشف عليها بواسطة أخصائيين محترفين.

وثانيا، لتقليل مخاطر ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك بشكل زائد، ننصحك باتباع الإرشادات التالية بانتظام:

فحص زيت المحرك

احرص على فحص مستويات زيت المحرك مرة كل شهرين على الأقل، وتأكد من أنك تستخدم نوع زيت عالي الجودة.

مكيف الهواء

بهدف قيادة سيارتك بأمان مع تشغيل مكيف الهواء وتقليل مخاطر الارتفاع الزائد لدرجة الحرارة، اختر الوضعية التي تسمح لمكيفك باستخدام الهواء الخارجي للتبريد بدلا من إعادة تدوير الهواء الموجود في المقصورة. فهذا يسمح للمزيد من الهواء بالتدفق عبر المحرك وخفض درجة حرارته. وفي حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل زائد، تأكد من إطفاء مكيف الهواء تماما. علاوة على هذا، وعندما يتعلق الأمر بتكييف الهواء في السيارة، فإن الوقاية خير من العلاج، لذا احرص على إخضاع سيارتك لخدمة صيانة مكيف الهواء بشكل دوري لأجل المساعدة في تبريد المقصورة بكفاءة عالية خلال الأشهر الحارة.

تنظيف فتحات التهوية

حافظ على مقصورة سيارتك باردة ونقية الهواء أثناء القيادة في ظل الحرارة الشديدة، وذلك من خلال الحفاظ على سلامة مكونات التبريد الداخلي في سيارتك. ضمن هذا الإطار، عليك التخلص من أي جزيئات غبار أو أوساخ عالقة في فتحات تكييف الهواء لإطالة عمر فلتر الهواء من خلال استخدام أي نوع من أنواع الفرشاة المنزلية.