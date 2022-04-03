خبراء يضعون تصميما تخيليا لـ«هيونداي أزيرا 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

حاول بعض الخبراء في مواقع الإنترنت تصميم شكل سيارة «هيونداي أزيرا 2023» رقميًا، استنادًا إلى صور تجسسية مسربة.

وتبدو السيارة بتصميم مبتكر يستشهد بمظهر مستقبلي عالي التقنية والحرفية بملامح تظهر التناغم الواضح في جميع تفاصيل السيارة، وفق «موتوري».

وكشفت الصور التخيلية مدى انسجام الجيل الجديد من سيارة «هيونداي أزيرا» مع جيلها الأول الذي تم طرحه لأول مرة في العام 1986 لاستعادة تاريخ السيارة العريق مع عديد الإضافات العصرية التي منحت السيارة مظهرًا حيويًا بشكل فريد، كما يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية المبكسلة المستوحاة من سيارة «ستاريا» الشهيرة.

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وحسب المواقع المتخصصة، ستكون «هيونداي أزيرا 2023» بجيلها الجديد السيارة الرائدة لدى الشركة ضمن مجموعتها الواسعة، التي سترتكز عليها العلامة التجارية في موديلاتها المستقبلية، لتمنح بذلك السيارة تعريفًا جديدًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.