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رباعية دفع يابانية متطورة وموفرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 12:15 مساء
رباعية دفع يابانية متطورة وموفرة
سوزوكي اليابانية تطلق سيارة رباعية دفع متطورة وموفرة في استهلاك الوقود (الإنترنت)
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صممت شركة سوزوكي اليابانية سيارتها «Vitara» الجديدة لتكون من بين أكثر سيارات الكروس أوفر عملية وأكثرها توفيرًا في استهلاك الوقود، والتي كشفت بعضًا من مواصفاتها.

وحسب موقع «موتو ون»، حصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بنماذج Vitara السابقة؛ إذ جهّزت بمصابيح حديثة تعتمد على أحدث تقنيات LED، كما تغير فيها تصميم الواجهة الأمامية وممتصات الصدمات والمرايا قليلًا.

وجهّزت المركبة بنظام مولتيميديا متطوّر، ونظام إضاءة داخلي مميز، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية حديثة يمكن من خلالها مراقبة محيط الهيكل بالكاميرات والتحكم بالعديد من أنظمة السيارة، وفق «روسيا اليوم».

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كما زودتها سوزوكي بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وتتميز المركبة باقتصاديتها في استهلاك الوقود بفضل منظومة الدفع الجديدة التي حصلت عليها والتي تضم محركات بنزين ومحركات كهربائية؛ إذ تستهلك المنظومة ما بين 5.3 و5.8 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة، كما توفر لها القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 13.5 ثانية.

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