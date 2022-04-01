كمبيوتر السيارة.. وظيفته وعلامات تلفه

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل كمبيوتر (حاسوب) السيارة على إرسال أوامر لمختلف القطع والأجزاء داخل المحرك للقيام بوظيفة معينة، وذلك بفضل المدخلات التي يحصل عليها من الحساسات.

وعند لوحة العدادات، نجد لمبة معروفة باسم Check Engine، وعندما تضيء هذه اللمبة وتشير إلى وجود خلل معين في أحد أجزاء السيارة، وهنا يأتي دور كمبيوتر السيارة؛ إذ يتحول إلى وضعية Safe Mode إلى حين اصطحاب السيارة إلى مركز صيانة مختص، حسب «موتوري».

ويقوم الفني المختص بوصل الكمبيوتر بسلك موحد عالميا لجميع صانعي السيارات بجهاز خاص للكشف عن الأعطال الموجودة، سواء كانت بالحساسات أو غيرها ومن ثم تحديد موقعه بالضبط.

إن إضاءة لمبة Check Engine لا تدل على عطل واحد معين، وإنما هي مجرد إشارة للسائق حتى يقوم بالإجراءات اللازمة والكشف عن العطل بين العشرات والمئات من الاحتمالات.

هل يمكن إصلاح كمبيوتر السيارة؟

عند حدوث خلل معين في كمبيوتر السيارة، لا يمكن معرفة نوع هذا الخلل دون امتلاك جهاز فحص والسلك الخاص، لذا احرص على اصطحاب السيارة إلى مراكز الصيانة حتى يقوموا بالإجراءات اللازمة، وقد يضطر الفني في بعض الحالات إلى تغيير كمبيوتر السيارة بالكامل أو إعادة برمجته.