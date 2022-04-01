Atwasat

كمبيوتر السيارة.. وظيفته وعلامات تلفه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 أبريل 2022, 12:34 مساء
كمبيوتر السيارة.. وظيفته وعلامات تلفه
عند حدوث خلل معين في كمبيوتر السيارة لا يمكن معرفة نوع هذا الخلل دون امتلاك جهاز فحص (الإنترنت)
alwasat radio

يعمل كمبيوتر (حاسوب) السيارة على إرسال أوامر لمختلف القطع والأجزاء داخل المحرك للقيام بوظيفة معينة، وذلك بفضل المدخلات التي يحصل عليها من الحساسات.

وعند لوحة العدادات، نجد لمبة معروفة باسم Check Engine، وعندما تضيء هذه اللمبة وتشير إلى وجود خلل معين في أحد أجزاء السيارة، وهنا يأتي دور كمبيوتر السيارة؛ إذ يتحول إلى وضعية Safe Mode إلى حين اصطحاب السيارة إلى مركز صيانة مختص، حسب «موتوري».

ويقوم الفني المختص بوصل الكمبيوتر بسلك موحد عالميا لجميع صانعي السيارات بجهاز خاص للكشف عن الأعطال الموجودة، سواء كانت بالحساسات أو غيرها ومن ثم تحديد موقعه بالضبط.

إن إضاءة لمبة Check Engine لا تدل على عطل واحد معين، وإنما هي مجرد إشارة للسائق حتى يقوم بالإجراءات اللازمة والكشف عن العطل بين العشرات والمئات من الاحتمالات.

هل يمكن إصلاح كمبيوتر السيارة؟
عند حدوث خلل معين في كمبيوتر السيارة، لا يمكن معرفة نوع هذا الخلل دون امتلاك جهاز فحص والسلك الخاص، لذا احرص على اصطحاب السيارة إلى مراكز الصيانة حتى يقوموا بالإجراءات اللازمة، وقد يضطر الفني في بعض الحالات إلى تغيير كمبيوتر السيارة بالكامل أو إعادة برمجته.

ما هي علامات تلف كمبيوتر السيارة؟
إضاءة لمبة Engine Check.
ضعف عزم المحرك.
زيادة نسبة استهلاك الوقود.
تأخر في تشغيل المحرك وتوقفه بشكل مفاجئ.
شم رائحة غريبة مثل الاحتراق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة

«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة
النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض المزمنة

النائب العام يأمر بالتحفظ على «بروميد الميثيل».. مبيد سام ويسبب السرطان والأمراض...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار

بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية
البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»

البرلمان الألماني يبحث تمديد مشاركة برلين في عملية «إيريني»
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث

أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي

«معهد واشنطن» متفائل بتقارب الإمارات وتركيا.. ويقترح حلا للخروج من المأزق الليبي
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تعرف إلى الجيل الجديد من «هونداHR-V»
بالفيديو: تعرف إلى الجيل الجديد من «هونداHR-V»
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»
نصائح للحفاظ على إطار سيارتك
نصائح للحفاظ على إطار سيارتك
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة...
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية...
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟...
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)...
صفقة مرتقبة لبدء تصنيع سيارة «آبل»
صفقة مرتقبة لبدء تصنيع سيارة «آبل»...
المزيد
كمبيوتر السيارة.. وظيفته وعلامات تلفه
كمبيوتر السيارة.. وظيفته وعلامات تلفه...
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)
«كيا» تستعد لإطلاق سيارة كروس أوفر جديدة (فيديو)...
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)...
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»...
نصائح للحفاظ على إطار سيارتك
نصائح للحفاظ على إطار سيارتك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط