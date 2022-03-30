الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم عملاق الصناعة الصينية «Chery» إطلاق سيارة صنفت من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا.

وحصلت هذه السيارة على هيكل سيدان انسيابي جدا يتميز بتصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية وأشكال المصابيح وخطوط الإضاءة التي تزين واجهتيه الأمامية والخلفية، وفق «روسيا اليوم».

وزودت المركبة بتقنيات متطورة جدا منها كاميرات داخلية مجهزة بنظام التعرف على الوجوه يمكنها تحديد مدى إجهاد السائق أثناء القيادة، كما زودت بأنظمة تساعد على التحكم بالمحرك وأنظمة القيادة وأنظمة التكييف عن بعد.

كما جهزتها «Chery» بأنظمة للحفاظ على المسار بشكل أوتوماتيكي أثناء السفر، ونظام للتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، و10 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر تولد عزما يعادل 197 حصانا، ومحركات توربينية أكثر قوة بسعة 4.0 لتر، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.