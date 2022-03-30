Atwasat

الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 02:00 مساء
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
حصلت هذه السيارة على هيكل سيدان انسيابي جدا يتميز بتصميم ممتصات الصدمات (الإنترنت)
alwasat radio

تعتزم عملاق الصناعة الصينية «Chery» إطلاق سيارة صنفت من بين أجمل المركبات الشبابية وأكثرها تطورا.

وحصلت هذه السيارة على هيكل سيدان انسيابي جدا يتميز بتصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية وأشكال المصابيح وخطوط الإضاءة التي تزين واجهتيه الأمامية والخلفية، وفق «روسيا اليوم».

وزودت المركبة بتقنيات متطورة جدا منها كاميرات داخلية مجهزة بنظام التعرف على الوجوه يمكنها تحديد مدى إجهاد السائق أثناء القيادة، كما زودت بأنظمة تساعد على التحكم بالمحرك وأنظمة القيادة وأنظمة التكييف عن بعد.

كما جهزتها «Chery» بأنظمة للحفاظ على المسار بشكل أوتوماتيكي أثناء السفر، ونظام للتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، و10 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر تولد عزما يعادل 197 حصانا، ومحركات توربينية أكثر قوة بسعة 4.0 لتر، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»

دبي أول مدينة بالشرق الأوسط تنضم إلى دليل «ميشلان»
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث

ترقب لإجراءات أكاديمية «الأوسكار» في حق ويل سميث
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ...
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
تعاون بين «أوبر» وسيارات الأجرة في نيويورك
تعاون بين «أوبر» وسيارات الأجرة في نيويورك
بالفيديو: تعرف إلى الجيل الجديد من «هونداHR-V»
بالفيديو: تعرف إلى الجيل الجديد من «هونداHR-V»
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟...
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة...
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية...
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟
ما جديد «آي دي باز فولكس فاغن» الكهربائية؟...
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)...
المزيد
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)
الأسواق تستعد لواحدة من أجمل السيارات الشبابية (فيديو)...
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»...
نصائح للحفاظ على إطار سيارتك
نصائح للحفاظ على إطار سيارتك...
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»...
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط