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بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 12:02 مساء
بالفيديو: «بيك آب» اقتصادية من «رينو»
شركة «رينو» تنافس نظيرتها «تويوتا» بسيارة بيك آب عملية ورخيصة الثمن (الإنترنت)
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تستعد شركة «رينو» لإطلاق نماذج معدلة من سيارة «Duster Oroch»، لمنافسة مركبات البيك آب من نظيرتها «تويوتا».

وستحمل السيارة الجديدة بعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات «Duster Oroch» السابقة، إذ سيتغير فيها شكل ممتصات الصدمات وتصميم الواجهة الأمامية وفتحات الهواء ومصابيح الضباب المثبتة عليها، كما سيزود صندوقها الخلفي وسقفها بسكك أنيقة لتثبيت الأمتعة والحقائب، وفق «روسيا اليوم».

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وداخليًا ستحصل هذه السيارة على شاشة لمسية ونظام مولتيميديا متطور يمكنه التعامل مع الأجهزة الذكية عبر نظامي «AndroidAuto» و«Apple CarPlay»، حسب التسريبات.

وسيحصل السائق على نظام يساعده على معرفة الضغط في العجلات، إضافة إلى أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

شركة «رينو» تنافس نظيرتها «تويوتا» بسيارة بيك آب عملية ورخيصة الثمن (الإنترنت)
شركة «رينو» تنافس نظيرتها «تويوتا» بسيارة بيك آب عملية ورخيصة الثمن (الإنترنت)
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