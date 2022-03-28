نصائح للحفاظ على إطار سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

توجد أسباب كثيرة لتلف إطار السيارة، لكن تآكل الإطارات يعد من أبرز الأعراض الظاهرة والتي يمكن ملاحظتها بسرعة بسبب قلة سماكة فرزات الإطار، وأمر كهذا كفيل بأن يؤدي إلى انزلاق السيارة أثناء القيادة لعدم تماسك الإطارات جيدا بالأسفلت.

وهنا نستعرض معا بعض النصائح العامة للحفاظ على الإطار لأطول فترة ممكنة، حسب «موتوري».

إليك أهم النصائح:

احرص على تفقد ضغط الهواء في الإطارات بين الحين والآخر.

حاول ألا تركن السيارة تحت أشعة الشمس لفترة طويلة؛ إذ إن الشمس من العوامل الأساسية التي تعمل على تآكل الإطار.

اصطحب السيارة إلى مركز صيانة عند ملاحظة ثقب في الإطار لمعالجة الأمر بالطريقة الصحيحة أو استبدال الإطار تماما في حال كان الثقب كبير.

عدم إهمال تاريخ إنتاج الإطار والأرقام والمؤشرات التي تساعدك في الحفاظ على سلامة الإطار.