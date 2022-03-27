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سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 01:00 مساء
سيدان صينية جديدة تنافس «بيجو»
الصين تطرح منافسًا قويًا لسيارات بيجو 408 الشهيرة (الإنترنت)
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كشفت Dongfeng الصينية بعض مواصفات سيارتها الجديدة التي ستكون منافسًا قويًا لمركبات الفئة 408 الشهيرة من بيجو.

التصميم الخارجي
وتظهر الصور المسربة للسيارة أنها تشبه في بعض نواحي تصميمها الخارجي سيارات 408 الأخيرة من بيجو وخصوصًا من حيث شكل ممتصات الصدمات والمصابيح الأمامية، لكنها تختلف عن الأخيرة بشكل واجهة غطاء المبرد؛ إذ حصلت على غطاء مميز مصنوع من الفايبر ويتداخل فيه شعار Dongfeng مع وحدات الإضاءة بشكل مميز، ذلك وفقًا لموقع «موتور ون».

وستأتي السيارة بهيكل سيدان انسيابي طوله 4 أمتار و75 سنتيمترا، أما قمرتها فستحصل على واجهة قيادة متطورة مثبت في منتصفها شاشة لمسية أفقية كبيرة، كما ستحصل مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد.

وستحصل السيارة على نظام للتحكم بالمحرك وأنظمة الإضاءة عن بُعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

قوة المحرك
وستطرح منها عدة نسخ على الأغلب، نسخة تعمل بمحركات بنزين، ونسخ مجهزة بمنظومات دفع هجينة تضم محرك بنزين بعزم 150 حصانًا ومحركًا كهربائيًا مساعدًا، وستجهز ببطارية باستطاعة 53 كيلو واط تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 300 و430 كلم بالشحنة الواحدة.

- بالفيديو: سيارة رباعية الدفع من Haval الصينية
 

الصين تطرح منافسًا قويًا لسيارات بيجو 408 الشهيرة (الإنترنت)
الصين تطرح منافسًا قويًا لسيارات بيجو 408 الشهيرة (الإنترنت)
الصين تطرح منافسًا قويًا لسيارات بيجو 408 الشهيرة (الإنترنت)
الصين تطرح منافسًا قويًا لسيارات بيجو 408 الشهيرة (الإنترنت)
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