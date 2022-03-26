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بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 12:53 مساء
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
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في العام الماضي، أطلقت بورشه برنامج Sonderwunsch وهو برنامج يعود إلى حقبة السبعينيات أعيد ابتكاره من قبل الخبراء في بورشه كلاسيك، وهو مكرس لبناء سيارات فريدة لمرة واحدة تعتمد على سيارات بورشه الجديدة والقديمة. نتج عن هذا سيارة 911 جي تي 3 مخصصة مع كسوة حائزة على جائزة لومان، الخريف الماضي.

وفي غضون ذلك، تم تحويل سيارة بورشه 911 كاريرا 1998 (تايب 996)، إلى سيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه المذهلة، عملت الشركة بشكل وثيق مع نادي بورشه الأميركي (PCA) وهو أقدم وأكبر نادٍ للعلامة التجارية للسيارات الرياضية، في المشروع الذي امتد لعامين ونصف وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
تشمل الميزات الخاصة بالسيارة، الطلاء باللون الرمادي المعدني الرياضي، والسقف ذا القبة المزدوجة، وجنوط فوكس Fuchs، والجناح الخلفي الثابت على طراز ذيل البطة لطراز 911 كاريرا آر أس 2.7 موديل العام 1972. خصص العديد من التفاصيل الخارجية والداخلية مع شعار النادي باللون الأزرق PCA.

في الداخل، تمت تغطية السيارة بجلد أسود مع لمسات من اللون الرمادي، وبطانة علوية من ألكانتارا، فيما تأتي الأجزاء المركزية للمقاعد الرياضية مثل ألواح الأبواب، مصنوعة من جلد منسوج متداخل بنمط Pepita houndstooth المقاوم التآكل والأشعة.

قوة المحرك
من الناحية الفنية، وإلى حد ما بصريًا، تم تحويل السيارة إلى الجيل الثاني من 911 جي تي GT3 بما في ذلك تزويدها بمحرك سعة 3.6 ليتر يولد قوة 381 حصانًا، مع الهيكل والفرامل أيضا بتقنية جي تي 3 لهذا الجيل.

نشأت فكرة السيارة الفريدة من نوعها في المصنع خلال اجتماع بين ممثلي نادي بورشه وألكسندر فابيج، رئيس بورشه كلاسيك، والمصمم جرانت لارسون من بورشه.

للحفاظ على سريتها، عُرفت السيارة داخل المصنع باسم المشروع الرمادي «Project Gray»، وهو اسم مستعار يذكرنا بـمشروع الذهب والخاص بإنتاج 911 توربو (تايب 993) بمحرك مبرد بالهواء صنعته بورشه كلاسيك في 2018 من قطع أصلية.

ألوان جديدة من بورشة خلال 4 سنوات
 

السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
السيارة بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه.. نسخة فريدة متقنة بتقنيات مذهلة
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