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تعاون بين «أوبر» وسيارات الأجرة في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 12:24 مساء
تعاون بين «أوبر» وسيارات الأجرة في نيويورك
خدمة «أوبر» ستنضم إلى شبكة سيارات الأجرة الصفراء في نيويورك (أ ف ب)
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ستتعاون «أوبر» مع منافستها شبكات سيارات الأجرة في نيويورك، ما يعزز الإمداد بالسائقين في المدينة خلال مرحلة الخروج من تبعات الجائحة.

وقال ناطق باسم خدمة «أوبر» إنه بموجب هذه الشراكة، ستدمج «أوبر» تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بها مع تلك المستخدمة من 14 ألف سيارة أجرة صفراء في المدينة، في تأكيد لمعلومة أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال».

سيارات الأجرة 
تتيح تطبيقات سيارات الأجرة التي تديرها شركتا Creative Mobile Technologies وCurb Mobility، للركاب الدفع ببطاقة ائتمان، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وسيدفع الركاب المبلغ نفسه تقريبا في ظل أي من النظامين، بينما سيتمكن سائقو سيارات الأجرة من رفض الرحلات إذا لم تكن مربحة بما يكفي لهم.

وكما الحال في مدن أخرى، أدى وصول «أوبر» إلى نيويورك عام 2011 إلى الضغط على شبكة سيارات الأجرة الخاصة بها التي كانت تعمل في ظل شبه احتكار.

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وجمّد مسؤولو المدينة التراخيص الجديدة لسائقي خدمات تشارك الرحلات في 2018 بعد أن أدى نمو تطبيقي «أوبر» و»ليفت» إلى رفع عدد هؤلاء إلى أكثر من 120 ألفا.

وتأتي الشراكة في وقت تسعى «أوبر» للعثور على عدد كاف من السائقين بعد أن شغل بعض هؤلاء وظائف أخرى أثناء فترة تفشي الوباء. كذلك دفع ارتفاع أسعار البنزين كلاً من «أوبر» و«ليفت» لإضافة رسوم وقود إضافية إلى تسعيرة الأجرة.

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