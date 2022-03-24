Atwasat

طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 12:45 مساء
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
جُهِّزت قمرة هذه المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لسبعة ركاب (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت عملاقة الصناعة الصينية SAIC مركبتها الجديدة التي صُمِّمت لتكون واحدة من بين أفضل السيارات العائلية من ناحية الراحة والتقنيات التي تقدمها.

وأتت سيارة «Wuling Jiachen» الجديدة بهيكل ميني فان انسيابي وأنيق التصميم بطول 4 أمتار و78 سنتيمترًا، عرضه 182 سنتيمترًا، ارتفاعه 176سنتيمترًا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سنتيمترًا، وفق «روسيا اليوم».

وجُهِّزت قمرة هذه المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لسبعة ركاب، وجُهِّزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية متطورة تعمل مع نظام مولتيميديا حديث يمكنه الاقتران بالأجهزة والهواتف الذكية لاسلكيا.

وحصلت المركبة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرحها SAIC بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزمًا يعادل 147 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)

المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)
تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (3)
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة المقنعة»؟

%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة ...
احرقوا آبار البترول!

احرقوا آبار البترول!
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق «باثفايندر 2022» رسميا في الشرق الأوسط
إطلاق «باثفايندر 2022» رسميا في الشرق الأوسط
بالصور: أول سيارة دفع سداسي من برونكو
بالصور: أول سيارة دفع سداسي من برونكو
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
نصائح لإبعاد فيروس «كورونا» عن سيارتك
نصائح لإبعاد فيروس «كورونا» عن سيارتك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: سيارة عائلية من فيات أكثر رفاهية
بالفيديو: سيارة عائلية من فيات أكثر رفاهية...
9 خطوات لشحن بطارية السيارة دون أخطاء
9 خطوات لشحن بطارية السيارة دون أخطاء...
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟...
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة
الصين تنافس «مرسيدس» و«بي إم دبليو» بسيدان جديدة...
4 خطوات لصيانة بطارية سيارتك قبل الصيف
4 خطوات لصيانة بطارية سيارتك قبل الصيف...
المزيد
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)
طرح واحدة من أفضل السيارات العائلية بالصين (فيديو)...
بالصور: مميزات أكثر لـ«أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية
بالصور: مميزات أكثر لـ«أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية...
بالفيديو: سيارة رباعية الدفع من Haval الصينية
بالفيديو: سيارة رباعية الدفع من Haval الصينية...
نصائح لإبعاد فيروس «كورونا» عن سيارتك
نصائح لإبعاد فيروس «كورونا» عن سيارتك...
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط