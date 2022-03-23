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بالصور: مميزات أكثر لـ«أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 03:35 مساء
بالصور: مميزات أكثر لـ«أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية
شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
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كشفت أودي عن سيارة «أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية، وذلك خلال المؤتمر الإعلامي السنوي للشركة للعام 2022، وهي تستعرض نموذج الإنتاج المستقبلي، الذي سيكون جزءًا من فئة أيه 6 الفاخرة للعلامة التجارية.

كما هو الحال مع أيه 6 إي ترون كونسبت سيدان (من الناحية الفنية سبورتباك)، تم بناء إصدار أفانت على منصة (PPE) المخصصة للمركبات الكهربائية والتي طورت تحت قيادة أودي جنبًا إلى جنب مع بورشه، التي تتضمن نظام 800 فولت وقدرة شحن تصل إلى 270 كيلوواط.

تقول أودي إن هذا سيسمح للطراز الكهربائي أيه 6 الاختباري باكتساب حوالي 186 ميلاً من المدى، في 10 دقائق فقط عند توصيله بشاحن سريع. كما أن الانتقال من 5 إلى 80% سيستغرق أقل من 25 دقيقة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

بطارية قوية
تتميز سيارة أودي أيه 6 أفانت إي ترون ببطارية تبلغ قوتها 100 كيلوواط في الساعة تقريبًا، مع هدف أودي لمدى يصل إلى 700 كيلومتر (وفقًا لمعيار WLTP) وذلك اعتمادًا على نظام القيادة ومتغير الطراز. وسينطلق أقوى متغير في السلسلة من 0 إلى 100 كم/ ساعة في أقل من أربع ثوانٍ والأقل منها خلال سبع ثوانٍ.

محرك السيارة
تأتي بمحركين كهربائيين بإجمالي 469 حصانًا و800 نيوتن متر من عزم الدوران. سوف توفر المنصة (PPE) الدفع الخلفي بمحرك واحد وتكوينات المحركين للدفع الرباعي.

وهي مزودة بنظام تعليق هوائي وعجلات مقاس 22 بوصة وتحصل على كاميرات بدلاً من مرايا الرؤية الجانبية وهي ميزة لا تزال غير قانونية في الولايات المتحدة

الشكل الخارجي
تمتلك السيارة الكهربائية أبعادا مماثلة لطرازات أيه 7 وأيه 6 الحالية، حيث يبلغ طولها 195.3 إنش (4.96 متر) وعرضها 77.1 إنش (1.96 متر) وارتفاعها 56.7 إنش (1.44 متر). عندما يتعلق الأمر بالتصميم، تبدو أفانت متطابقة مع سيارة السيدان حتى العمود C، مع سقف أطول لتوفير مساحة أكبر للأمتعة و(على الأرجح) مساحة أكبر للركاب الخلفيين.

مثل سيارة السيدان أيضًا، تتوفر تقنية الإضاءة المصفوفة LED وتقنية الإضاءة OLED في أودي أيه 6 أفانت الاختبارية. كما ترحب أجهزة العرض الموجودة على جانب الجسم بالركاب برسائل يتم نشرها على الأرض بجانب السيارة، ويمكنهم أيضًا عرض رسائل عملية مثل رمز تحذير لراكبي الدراجات القادمين بأن شخصًا ما على وشك فتح الباب.

تقول أودي إنه عندما تكون السيارة متوقفة، يمكن لأجهزة العرض عرض لعبة فيديو على الحائط بينما يلعب الركاب في الداخل.
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شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
شاهدوا السيارة الفاخرة «أودي أيه 6 أفانت إي ترون» الاختبارية (الإنترنت)
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