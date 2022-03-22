نصائح لإبعاد فيروس «كورونا» عن سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

من الضروري في مثل هذه الأوقات أن ندرك أننا في كل مرة نستقل فيها السيارة، هناك فرصة كبيرة لدخول الجراثيم والبكتيريا إليها.

ويمكن لفيروس كورونا وغيره من الجراثيم العيش على بعض أسطح سيارتك.

لذلك من المهم تعقيم الأسطح التي تلمسها باستمرار مثل عجلة القيادة وأزرار التحكم بالنوافذ، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام المعلومات والترفيه ومقابض الأبواب.

هذا وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن غسل اليدين وتعقيم الأسطح التي تتم ملامستها باستمرار هما أفضل وسيلتين للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».



إلا أنه لا بُد من توخي الحذر، فبعض المنظفات قد تلحق الضرر بالأسطح والمواد الموجودة في سيارتك، ولذلك فمن الضروري استخدام مواد التنظيف المناسبة.

إليك بعض النصائح حول كيفية تنظيف وتعقيم سيارتك من الداخل:

ما هي الأسطح التي يجب تنظيفها؟

- المناطق الرئيسية التي يجب العناية بها داخل سيارتك هي المقود وذراع تشغيل الماسحات ومؤشر الانعطاف، ومساند أذرع السائق والركاب، ومقابض التمسّك العلوية، ومقابض تعديل وضعية المقعد، ومقبس التشغيل، ومقبض تبديل السرعة، وأية أزرار أو شاشات لمس.

- حين يتعلق الأمر بتعقيم سيارتك، فإن جميع الأسطح تقريبًا بحاجة للتعقيم بمنظفات كحولية لقتل الجراثيم وحماية السيارة من الداخل. ويشمل ذلك التجهيزات البلاستيكية والكروم المطلي والجلد الصناعيوالمفروشات المنجّدة، إذ يمكن مسح جميع هذه الأسطح بالكحول من أجل تنظيفها. يعتبر استخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالمنظف الكحولي وسيلة آمنة وفعالة لتنظيف الأسطح الداخلية في السيارة.

- وبالنسبة للأسطح الداخلية المصنوعة من الجلد الطبيعي، فيوصى بمسح الجلد برفق بالماء والصابون، عوضًا عن استخدام منظف كحولي، فقد يؤدي الأخير لتشقق الجلد وتغيّر لونه بمرور الوقت. وبعد تنظيف الجلد، يستحسن استخدام مطري للجلد للمحافظة عليه لأطول فترة ممكنة.

- تجنب استخدام أية مناديل معطرة أو تحتوي على مبيض فقد ثبت بأنها تلحق الضرر بالشاشات والجلد.