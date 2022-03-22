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بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 12:55 مساء
بالفيديو: تعرف إلى «Sienna» العائلية
شركة تويوتا تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة (الإنترنت)
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بدأت تويوتا بتوسيع سوق مبيعات سيارة Sienna الجديدة التي صُنفت من بين أجمل السيارات العائلية وأكثرها عملية.

وجاءت المركبة الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار و157 سنتيمترًا، مجهز بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لسبعة ركاب.

وجُهّزت هذه السيارة بأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وواجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة لمسية ونظام مولتيميديا قادر على الاتصال لاسلكيًا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وستطلق منها نسخًا خاصة مجهزة بصفين من المقاعد ومجهزة بشاشات كبيرة ومواصفات خاصة لتأمين رفاهية أكبر من الركاب.

وسادات أمان أكثر
وزودتها تويوتا بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام التحكم بالمحرك وأنظمة التكييف عن بُعد.

وستطرحها تويوتا بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.5 ليتر بعزم 192 و182 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ستطلق منها نسخ بمحركات هجينة يصل عزمها إلى 249 حصانا.

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