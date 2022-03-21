بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «تويوتا» أخيرًا سيارة «Glanza» بنموذجها الأحدث، التي طورتها لتكون سيارة عصرية ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

تصميم أكثر انسيابية

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي التصميم طوله 3.99 متر، وجهزت بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وحصلت على عجلات عريضة وجنح هوائي صغير مثبت على مؤخرة سقفها، وذلك وفقًا لموقع «موتور ون».

داخلية مميزة

وصممت داخلية هذه السيارة لتوفر للركاب أحدث معايير التقنية والرفاهية، إذ جهزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية في منتصفها يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وقبالة المقود يبرز من قلب الواجهة أيضًا شاشة شفافة مميزة تظهر للسائق معلومات عن السرعة، وحالة الطريق وعديد الأمور التي يحتاجها أثناء القيادة.

وجهزت «تويوتا» هذه السيارة بوسادات أمان هوائية تحمي الركاب من جميع الجهات أثناء الحوادث، وزودتها بكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات.

وستطرحها بنوعين من محركات البنزين الاقتصادية، الأول محركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 90 حصانًا، ومحركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 105 أحصنة، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، أما أسعار نسخ المركبة في الأسواق فستبدأ من 10 آلاف دولار تقريبًا.

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