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بالصور: أول سيارة دفع سداسي من برونكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 12:00 مساء
بالصور: أول سيارة دفع سداسي من برونكو
أول سيارة فورد برونكو 6 × 6 (الإنترنت)
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أخذ الفريق في شركة «Apocalypse» سيارة فورد برونكو جديدة، وحوّلها إلى مركبة ذات دفع بست عجلات تعمل بكامل طاقتها، ومنحها اسم «The Dark Horse».

ميزات السيارة
السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، التي كان يبلغ طولها 189 إنشاً صارت 225 إنشاً من المقدمة إلى الخلف. وهي مزودة بمجموعة من عجلات SFJ مقاس 20 إنشاً ملفوفة بإطارات باتاغونيا مكتنزة مقاس 37 إنشاً، فيما يمنح التعليق المحسن ارتفاعًا يبلغ 4 إنش وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الشركة ليست غريبة على إنشاء سيارت الطرقات الوعرة المتطرفة. في السابق، كشفت النقاب عن السيارة التي تحمل اسم «Apocalypse Hellfire» وهي عربة ذات ست عجلات تعتمد على جيب جلاديتور. ومع ذلك، فإن برونكو منفصلة عن أشقائها الأقل تطوراً مع نظام تعليق «coilover» الذي يوفر راحة فائقة.

محرك السيارة
جهزت السيارة بالمحرك التوربيني في 6 سعة 2.7 لتر بقوة 400 حصان، وهو قفزة من قوة المحرك الأصلي البالغة 310 حصان.

يمكن إرسال الطاقة إلى جميع العجلات الست، عند تنشيط الوضع التلقائي. وتتميز بكمبيوتر داخلي يحدد وقت الحاجة إلى المحور الأمامي. يتم دائمًا تشغيل العجلات الأربع الخلفية.

في المقدمة، تتميز فورد برونكو 6 × 6 بمصد جديد مع شريط إضاءة في المنتصف ومصابيح مكدسة على كل جانب. كما جرى تثبيت عجلة احتياطية كاملة الحجم على الباب الخلفي، ولديها بعض خطافات السحب الضخمة.

في الداخل، اكتسبت جلدًا بنيًا داكنًا من الدرجة البحرية على المقاعد وبطاقات الأبواب. من المقرر بيعها بالمزاد العلني في مزاد باريت جاكسون القادم في فلوريدا، 9 أبريل.

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أول سيارة فورد برونكو 6 × 6 (الإنترنت)
أول سيارة فورد برونكو 6 × 6 (الإنترنت)
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