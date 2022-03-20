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إطلاق «باثفايندر 2022» رسميا في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 12:53 مساء
إطلاق «باثفايندر 2022» رسميا في الشرق الأوسط
شركة «نيسان» تطلق «باثفايندر 2022» الجديدة كليا في الشرق الأوسط رسميا (الإنترنت)
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أطلقت شركة «نيسان» رسميًّا سيارة «باثفايندر 2022» الجديدة كليًّا، التي تتميز بتصميمها الجريء ومرونتها اللافتة، في منطقة الشرق الأوسط.

ويتمتع الجيل الخامس المستوحى من الطراز الأصلي وتراثه العريق بالقدرات اللافتة، التي لطالما تميزت بها «باثفايندر، وأُعيد تصميمه كليًّا، حيث بات يضم مجموعة من الترقيات الميكانيكية والتكنولوجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعائلات في المنطقة، وفق «يلا موتور».

ويستكمل الجيل الخامس من «باثفايندر» نجاح الطرازات السابقة، إذ يجمع بين الطابع التقليدي واللمسات الحديثة ويمتاز بتصميم جريء يبرزه مزيج فريد من العناصر والهوية المتفرّدة.

نيسان باثفايندر 2022
تمنح مصابيح LED الأنيقة التي تتخذ شكل حرف «C» بالإضافة إلى شبك «V-Motion» الأمامي المميز والشعار الجديد كليًّا سيارة «باثفايندر» حضورًا لافتًا، فيما يعكس عمود «C» المائل، والشبك ثلاثي الفتحات، وأقواس المصدات البارزة تصميم الطرازات السابقة.

وترسخ شارات «باثفايندر» في الداخل والخارج، بما في ذلك الحروف البارزة على الباب الخلفي وقوالب الأبواب، هوية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويعزز طرح الطراز الجديد كليًّا في الشرق الأوسط مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الرائجة للعلامة التجارية، وكذلك مزايا التنقل الذكي من «نيسان» التي تضم تقنيات ثورية بما فيها نظام «ProPILOT» ودرع السلامة 360.

وتتميز «نيسان باثفايندر 2022» الجديدة كليًّا عن سابقاتها من خلال تصميمها الجديد كليًّا، حيث يتوافر الهيكل الخارجي بطلاء من لونين للمرة الأولى على الإطلاق في سيارات «باثفايندر».

ناقل حركة أوتوماتيكي 
كما زوِّدت بناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليًّا من 9 سرعات يوفر تسارعًا أفضل بنسبة 30% من الطراز السابق.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لشركة «نيسان» الشرق الأوسط: «تعد باثفايندر إحدى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الشهيرة في الشرق الأوسط، وأتاحت للعملاء الاستمتاع بطابع الفخامة وحرية الاستكشاف على مدى عقود.

وبعد مرور خمسة وثلاثين عامًا على الإطلاق العالمي للطراز الأصلي، يصل الجيل الخامس من باثفايندر اليوم إلى هذه المنطقة ليؤكد مدى التزامنا تجاه العملاء من خلال توفير منتجات وخدمات تتماشى مع أنماط حياتهم الفريدة وحبهم للاستكشاف والمغامرات، من دون المساومة على الراحة أو السلامة.

- بالصور: «نيسان z» بين الماضي والحاضر

وصممت باثفايندر الجديدة كليًّا بمظهر وأداء قويين ليتيح لعملائنا خوض المغامرات، ونتطلع لتعزيز ريادتنا في المنطقة في هذه الفئة من السيارات من خلال هذا الطراز الجديد كليًّا».

شركة «نيسان» تطلق «باثفايندر 2022» الجديدة كليا في الشرق الأوسط رسميا (الإنترنت)
شركة «نيسان» تطلق «باثفايندر 2022» الجديدة كليا في الشرق الأوسط رسميا (الإنترنت)
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