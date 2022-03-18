كل ما تحتاج معرفته عن «Audi Connect»

القاهرة - بوابة الوسط

تعتمد شركة أودي على نظام اتصال رقمي «Audi Connect» بين السائق والسيارة (شبك الهاتف بالسيارة) مشابه لـ أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

إذ يعمل على استخدام الإنترنت لتوفير معلومات لحظية للسائق عن طريق شاشة الترفيه، وفق «موتوري».

كما أنه مصمم لحالات الطوارئ لإجراء مكالمات سريعة في حال تعرض السائق لحادث أو كان بحاجة لخدمة صيانة في منتصف الطريق.

يساعدك على إدارة بياناتك، ويعد الخطوة الأساسية التي يجب القيام بها ليتمكن السائق من استخدام خدمات Audi Connect.