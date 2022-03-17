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بالفيديو: «الحوت» الصيني يستعد لغزو الأسواق العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 12:45 مساء
بالفيديو: «الحوت» الصيني يستعد لغزو الأسواق العالمية
استوحى مصممو سيارة Roewe Jing تصميم مركبتهم من التفاصيل الموجودة في أجسام الحيتان (الإنترنت)
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تعتزم علامة Roewe الصينية طرح سيارة جديدة صُنّفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها تطورًا من النواحي التقنية.

واستوحى مصممو سيارة Roewe Jing تصميم مركبتهم من التفاصيل الموجودة في أجسام الحيتان؛ إذ زينت مقدمتها بشبك مجهز بخطوط أفقية شبيه بتلك الموجودة على بطن الحوت، كما أتى الجنح الهوائي الصغير على مؤخرة السيارة على شكل ذيل مفرغ من منتصفه، وفق «روسيا اليوم».

وأتت السيارة بهيكل كروس أوفر كوبيه انسيابي بشكل كبير، طوله 4 أمتار و70 سنتيمترًا، عرضه 190 سنتيمترًا، وارتفاعه 169 سنتيمترًا، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ276 سنتيمترًا.

وصُمِّمت قمرة هذه السيارة لتكون آية في الحداثة والتطور، وجهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، ومنظومات لتنقية الهواء الداخلي، وجهزت بشاشتين لمسيتين متطورتين مقاس كل منهما 12.3 بوصة تقريبًا.

كما حصلت هذه المركبة على تقنيات للتحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتقنيات للاتصال مع شبكات 5G الحديثة، وكاميرات ترصد محيطها بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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