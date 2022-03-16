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«أوتوفاز» الروسية تستأنف إنتاج بعض موديلاتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 01:35 مساء
«أوتوفاز» الروسية تستأنف إنتاج بعض موديلاتها
سيارة لادا نيفا الروسية (الإنترنت)
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استأنفت شركة «أوتوفاز» الروسية إنتاج موديليها «LADA Granta» و«LADA Niva Legend» في مصنعها بمدينة تولياتي الروسية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة الذي نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» قوله: «عاد خط تجميع سيارات LADA Granta وLADA Niva Legend إلى عمله الطبيعي. أما خط التجميع رقم 1 بموديلات Lada Largus ،Lada X-ray ،Renault Sandero ،Logan فلن يستأنف عمله لغاية 18 مارس الجاري»، وفق «روسيا اليوم».

إنتاج سيارتي «LADA Granta» و«LADA Niva Legend» الروسيتين في تولياتي انقطع في 5 مارس الجاري على خلفية مشاكل متعلقة بتوريد قطع الغيار الإلكترونية.

وأعلن نائب رئيس وزراء جمهورية أودمورتيا الروسية، قسطنطين سونتسوف، أن مصنع «لادا» في عاصمة الجمهورية (إيجفسك) حيث تُنتج سيارة «لادا فيستا» سيبدأ بعد فترة في إنتاج إلكترونيات ستحل محل الإلكترونيات الأجنبية.

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