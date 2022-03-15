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«بي واي دي» تطلق «كروس أوفر» جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 12:50 مساء
«بي واي دي» تطلق «كروس أوفر» جديدة
شركة «بي واي دي» الصينية تنافس «كيا» و«هيونداي» في سباق سيارات الكروس أوفر الحديثة (الإنترنت)
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تنافس «بي واي دي» (BYD) كلا من «كيا» و«هيونداي» في سباق سيارات الكروس أوفر الحديثة، إذ تستعد الشركة الصينية لإطلاق مركبة فائقة.

وستحصل السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر، يتمتع بانسيابية عالية ومميز من حيث شكل واجهته الأمامية وعناصر الكربون التي تدخل في تصميمها، وكذلك من حيث المصابيح المتطورة التي تعمل بأحدث تقنيات LED، وفق «أوتو ون».

وسيأتي هيكل السيارة بطول أربعة أمتار و82 سنتيمترا، بعرض 192 سم، وارتفاع 175 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 282 سم، أما القمرة فيها فستجهز بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وستزود بأحدث أنظمة التكييف وأنظمة «الملتيميديا»، كما ستحصل واجهة القيادة على شاشات لمسية متطورة وأنظمة لشحن الهواتف الذكية لاسلكيا، حسب «روسيا اليوم».

-«بي واي دي» تنافس «تويوتا» بهذه السيارة

كما ستجهز السيارة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام منع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل المركبة بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين تروبيني بسعة 1.5 لتر، ومحركا كهربائيا مساعدا، ويولد المحركان عزما يعادل 204 أحصنة، ويساعدان السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية.

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